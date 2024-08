Grande Fratello: Anita Olivieri esce allo scoperto con la sua nuova fiamma

Dopo aver inizialmente cercato di smentire le indiscrezioni emerse alcune settimane fa, Anita Olivieri ha deciso di uscire allo scoperto. L'ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso sui social una foto con Nicolò Conti, la persona con cui si sta frequentando da qualche tempo. Questa notizia era stata già anticipata dalla blogger Deianira Marzano sulla sua pagina Instagram.

Anita Olivieri ufficializza la sua relazione

Deianira, nota esperta di gossip, aveva riportato una segnalazione che descriveva il nuovo interesse amoroso dell'ex gieffina come un giovane ricco e benestante. Tale precisazione aveva provocato la reazione dell'ex gieffina romana, che si era detta stanca di essere vista come una ragazza interessata unicamente allo status sociale delle persone che decide di frequentare.

In quell'occasione, Anita aveva espresso su Instagram il suo risentimento verso chi la accusava di essere un'approfittatrice. Aveva sottolineato di non accettare denaro da nessuno e di aver raggiunto i propri successi lavorando duramente sin da giovane, ribadendo che non accetta critiche da parte di chi non ha vissuto le stesse esperienze di sacrificio e indipendenza.

Anita Olivieri e Nicolò Conti

Oggi, Anita ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una serie di scatti in cui condivide gli articoli scritti sul web riguardanti la sua nuova relazione. Successivamente, ha mostrato alcune foto con la sua nuova fiamma, presentando così ufficialmente Nicolò ai suoi follower. Nella didascalia ha scritto: "Grazie per la privacy, Rip vita privata", una chiara allusione alle conseguenze della sua partecipazione al reality show di Canale 5.

Grande Fratello: Alessio Falsone flirta con una famosa influencer, Anita Olivieri è già un ricordo

Dopo la diffusione delle prime discrezioni, alcuni fan hanno chiesto ad Alessio Falsone, ex fidanzato di Anita, di esprimere un suo parere su questo nuovo flirt. Alessio, attualmente allenatore della squadra di calcio juniores della Nuova Sondrio, ha risposto: "La trovo una cosa normalissima, anzi, probabilmente la cosa più giusta visto che è una bella ragazza single. Non vedo motivo per cui dovrei sollevare una polemica. Poi, non so nulla di più e non sono neanche tenuto a sapere nulla di più."