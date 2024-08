Grande Fratello: Alessio Falsone flirta con una famosa influencer, Anita Olivieri è già un ricordo

Alessio Falsone, uno dei protagonisti più discussi dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha attirato l'attenzione dei media e dei fan per la sua relazione con Anita Olivieri, anch'essa ex concorrente del celebre reality show condotto da Alfonso Signorini. La loro storia d'amore è stata al centro di numerose puntate del programma, appassionando il pubblico con alti e bassi tipici delle relazioni nate sotto i riflettori.

La rinascita professionale e personale di Alessio Falsone

Una volta concluso il reality show e tornati alla vita reale, la coppia ha deciso di prendere strade separate, cercando di ricostruirsi una vita al di fuori delle telecamere. I due hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione attraverso un comunicato congiunto pubblicato sui loro profili social di Instagram.

In questo messaggio, hanno sottolineato come la decisione sia stata presa di comune accordo, dopo una vacanza all'estero durante la quale, insieme ad altri ex gieffini, avevano festeggiato il compleanno di Anita. Nonostante la fine della loro storia d'amore, i due hanno espresso rispetto reciproco e gratitudine per il tempo trascorso insieme.

Ginevra Lambruschi in una foto di Instagram

Nel frattempo, Alessio sembra aver trovato un nuovo interesse sentimentale. Secondo una segnalazione arrivata al noto esperto di gossip Alessandro Rosica, Falsone è stato visto in compagnia di Ginevra Lambruschi, famosa influencer con oltre mezzo milione di follower su Instagram. Ginevra è nota anche per la sua precedente relazione con Mirko Antonucci, attuale attaccante dello Spezia, con il quale ha avuto una figlia, Sophie, nata nel marzo del 2021.

Grande Fratello: Alessio Falsone replica ai rumors sulla nuova frequentazione di Anita Olivieri, sua ex

Secondo quanto riportato da Rosica, Alessio e Ginevra sono apparsi molto affiatati e dolci insieme, facendo sperare in una rinascita sentimentale per l'ex gieffino. Questo nuovo legame potrebbe rappresentare una svolta positiva per Falsone, che, dopo la conclusione del Grande Fratello, ha deciso di abbandonare il mondo della televisione per dedicarsi alla sua passione per lo sport. Attualmente, infatti, Alessio è l'allenatore della squadra Juniores de La Nuova Sondrio, un ruolo che sembra avergli restituito serenità e soddisfazione.