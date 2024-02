Grande Fratello: Le tensioni tra Letizia e Paolo coinvolgono Giuseppe e Federico

Nella casa più osservata d'Italia, il Grande Fratello, si è scatenata una discussione che ha coinvolto due dei concorrenti più discussi: Letizia e Paolo. Durante la puntata del 26 febbraio, Alfonso Signorini ha consigliato a Letizia di adottare un atteggiamento più accomodante verso Masella, mettendo in risalto la pazienza di Paolo, definendolo un vero 'santo' nelle sue virtù.

La discussione tra Paolo e Letizia al Grande Fratello

Tuttavia, il consiglio apparentemente benevolo di Alfonso Signorini, ha innescato una reazione inaspettata da parte di Letizia, che ha interpretato le parole come una critica personale è ha dato il via ad una polemica dopo la puntata che ha visto Beatrice arrivare in finale.

Sentendosi etichettata come una persona capricciosa, Letizia ha condiviso la sua frustrazione con Giuseppe, esprimendo il suo disagio nel percepire che Paolo riceva sempre l'approvazione e la comprensione degli altri concorrenti, mentre lei si sente emarginata e sottovalutata.

Letizia e Paolo hanno discusso dopo la puntata del Grande Fratello

Letizia si sente emarginata e sottostimata

"Paolo è pesante. L'altra volta si è offeso solo perché ho chiesto a Marco di passarmi il calice di vino, invece, di chiederlo a lui. È un pesantone", ha detto Letizia a Giuseppe, volendo sottolineare che molto spesso è lei la persona paziente nella coppia, anche se nessuno percepisce questo suo lato del carattere.

I tentativi di mediazione

"Mai una volta che qualcuno di voi abbia preso le mie parti" sottolinea Letizia a Giuseppe. Il barman, da parte sua, cerca di giustificare il comportamento del suo amico "Siamo uomini ci impuntiamo su delle piccole cose", le dice riferendosi alle prese di posizioni di Paolo che hanno provocato alcuni stupidi battibecchi.

"Troppo premuroso. Un po' meno! Non posso privarmi di chiedere a un altro di porgermi il calice del vino. Sei pesante anche tu! Ti sembra normale far mancare l'aria a una persona? Non mi date mai ragione!", ribadisce la Petris.

Nella discussione si intromette anche Federico, ma il suo intervento non migliora il clima. Il modello nega che nella casa si dia sempre ragione a Paolo per partito preso e poi accusa Letizia di ingigantire il problema, creando litigi inutili.

Letizia non accetta il punto di vista di Federico e continua a accusare i suoi coinquilini di non essere obbiettivi: "Tranne Max tutti danno ragione a Paolo. Siete amici di Paolo, non siete miei amici! Io sono una donna, ho i miei valori! Siate equi oppure non vi mettete in mezzo".

La polemica si conclude quando Paolo allontana Letizia, confermando che tutti gli inquilini della Casa sono dalla sua parte. Questo atteggiamento sembra più un tentativo di porre fine alla questione piuttosto che una vera presa di coscienza della dinamica tra lui, Letizia e gli altri concorrenti.