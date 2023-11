Grande Fratello, Anita è convinta: 'Mirko tornerà con Perla, lui mi ha fatto delle confidenze'

La casa del Grande Fratello ha recentemente accolto Perla, ex fidanzata di Mirko. Secondo Anita, che ha ricevuto delle confidenze dall'imprenditore, sembra che i due siano destinati a riconciliarsi. L'ingresso della Vatiero è stato incoraggiato da Alfonso Signorini proprio con l'intento di creare questa dinamica. Attualmente, Mirko è fidanzato con Greta, una persona attiva sui social e solita a reagire prontamente quando qualcuno si avvicina al suo ragazzo.

Mirko, Perla e Greta: Da Temptation Island al Grande Fratello

La dinamica del triangolo amoroso tra Mirko, Perla e Greta sembra destinata a dominare e suscitare commenti fino alla conclusione del reality show. Dopo lo spostamento di Temptation Winter a causa della situazione in Medio Oriente, la fine del programma di Alfonso Signorini è attualmente prevista per marzo, salvo ulteriori cambiamenti da parte di Mediaset, che sembra utilizzare il reality come tappabuchi.

Perla Vatiero è entrata nella casa più osservata d'Italia durante la ventesima puntata del Grande Fratello, e fin da subito è emersa una forte complicità tra lei e Mirko. Questa intesa deriva dai quasi quattro anni di convivenza precedenti alla loro rottura, avvenuta sotto gli occhi delle telecamere di Temptation Island.

Temptation Island 2023: Mirko Brunetti racconta perchè è finita con Perla

Pettegolezzi nella Casa del Grande Fratello

In questo contesto è chiaro che Perla e Mirko siano al centro delle discussioni di alcuni concorrenti, sopratutto quelli più avvezzi al pettegolezzo. Anita, parlando con Fiordaliso e Angelica, come riporta Biccy, ha detto di aver ricevuto delle confidenze da Mirko per cui è sicura che i due torneranno insieme, soprattutto se la loro convivenza al Grande Fratello andrà avanti.

Ritorno di Fiamma tra Mirko e Perla?

"Certo che succede qualcosa tra loro due! Dici di no? Sì invece tornano insieme. Dipende da quanto stanno dentro insieme zia. Falli stare due mesi belli tondi e zan zan succede. Se te lo dico io fidati. Come mai? Ieri lui mi ha fatto delle confidenze. Mi ha detto che gli smuove qualcosa, cioè che non gli è indifferente", ha raccontato Anita.

E poi: "Ha specificato che non gli è indifferente vederla e starci accanto perché c'è stato insieme anni ed è stata una bella storia. Poi non so bene cosa intendesse, ma le frasi uscite sono queste e me le ricordo benissimo. E credo sia normale e per questo ti dico che succede qualcosa.

L'opinione di Angelica e Fiordaliso

Angelica e Fiordaliso hanno pareri contrastanti sull'evoluzione della storia tra Mirko e Perla, la prima dà ragione ad Anita, la cantante pensa che Mirko resterà con Greta.

"Vabbè palese che a lui non gli è indifferente. Sicuro succede qualcosa io sono certa. Secondo me sì e soprattutto se restano qui altro tempo", ha risposto Angelica. "No secondo me non tornano insieme. Nemmeno se stanno tanto tempo insieme qui dentro. Ti ha detto che non gli è indifferente? Non lo sapevo", ha ribattuto Fiordaliso.