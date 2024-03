Grande Fratello: Anita addio a Edoardo?: 'Alessio per me è un incubo, mi è entrato nella testa'

Anita Olivieri, dopo aver smentito un suo interesse per Alessio Falsone, ora ha svelato di essere attratta dall'ex giocatore di calcio, uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello. Alessio ha varcato la Porta Rossa lo scorso 5 febbraio insieme a Simona Tagli.

La Casa del Grande Fratello continua a essere un vortice di emozioni e colpi di scena, con i concorrenti sempre al centro dell'attenzione del pubblico. Nelle ultime ore, Anita Olivieri ha confessato apertamente di sentirsi attratta da Alessio Falsone, uno dei nuovi partecipanti al reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Grande Fratello La Confessione di Anita su Alessio

Durante una conversazione con Rosy Chin e Massimiliano Varrese, Anita ha ammesso che l'ingresso di Alessio nella Casa ha messo in discussione i suoi sentimenti, arrivando persino a mettere in dubbio il suo lungo rapporto con Edoardo Sanson, con cui è stata legata per dieci anni e che recentemente le ha fatto una sorpresa nella puntata di San Valentino.

Al Grande Fratello Anita è pronta a lasciare Edoardo per Alessio?

Anita ha descritto i suoi sentimenti verso l'aspirante allenatore di calcio come una situazione difficile da gestire, definendo Alessio come un "martello pneumatico" che le è entrato in testa. Ha sottolineato che la sua attrazione "Non è legata al fisico, ma è soprattutto mentale".

Grande Fratello, Massimiliano a Anita: "Giuseppe non si rende ancora conto del sentimento che prova per te"

Il rapporto Complesso con Edoardo Sanson

Quanto al rapporto con Edoardo Sanson, andato avanti tra alti e bassi per circa dieci anni, Anita ha rivelato che prima del suo ingresso al Grande Fratello si erano concessi una nuova pausa. Per questo motivo, si sente libera, poiché a settembre "Non ho fatto promesse ad Edo".

Anita, che nel frattempo ha litigato con Giuseppe Garibaldi, è in nomination non eliminatoria questa settimana. Il pubblico che commenta il Grande Fratello sui social, che non ha mai amato la concorrente, spera comunque che possa restare nella Casa per assistere all'evoluzione di questa dinamica.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity la confessione di Anita