Grande Fratello, Giuseppe e Beatrice di nuovo vicini: 'Il bene che abbiamo dentro deve rimanere'

Tra Beatrice e Giuseppe al Grande Fratello sta iniziando un nuovo capitolo della loro storia infinita. Dopo essersi lasciati definitivamente e allontanati, ora i due concorrenti del reality si sono riavvicinati, complice una lettera che il bidello calabro ha scritto a Beatrice.

Il Ringraziamento al Grande Fratello

Il giorno del Ringraziamento americano, noto come Thanksgiving, ha fatto capolino per una sera nella casa del Grande Fratello. Seduti attorno al tavolo, ogni concorrente ha preso in mano un biglietto con una dedica speciale per la persona che, nel corso di quei mesi, ha avuto un impatto positivo sul suo percorso all'interno del loft di Cinecittà.

Il Messaggio di Gratitudine di Giuseppe ai coinquilini

Il pensiero di Giuseppe è stato rivolto a Beatrice, che ha ringraziato per averlo perdonato nei momenti in cui ha commesso errori e per aver contribuito alla sua crescita, sia come individuo che come uomo. Garibaldi ha iniziato esprimendo gratitudine a tutti gli inquilini della casa. "Io vorrei ringraziare ognuno di voi chi in un modo chi nell'altro ognuno di voi mi ha sostenuto e supportato nei momenti di bisogno. Tutti voi mi avete dato tanto in qualsiasi momento trascorso qui dentro".

Beatrice, un'Insegnante di vita

Poi si e rivolto all'attrice di Vivere: "Ma vorrei, in modo specifico, ringraziare Beatrice che, nonostante tutte le discussioni e i litigi, è sempre stata pronta a perdonare i miei errori. Per me in questa avventura sei stata un'insegnante di vita, aiutandomi a sapermi comportare in determinate situazioni e non solo".

"Volente o nolente hai allargato in me quella personalità di uomo che mancava - ha concluso Giuseppe - Ricorda che le parole, le discussioni e i litigi vanno e vengono. Ma l'importante è il bene che abbiamo dentro che deve rimanere".

Momento di emozione e Abbracci

Poco dopo Giuseppe, rivolgendosi a Letizia Petris gli ha spiegato il motivo per cui ha scelto di ringraziare Beatrice: "Se il mio percorso qui all'interno fosse stato lineare, senza quei confronti e sfide che ho affrontato, non avrei avuto la possibilità di crescere. Quello che abbiamo condiviso stasera è un momento importante. Le parole scritte rimangono per sempre, a differenza delle parole che si dissipano con il tempo e vengono dimenticate".

Il pensiero dei fan di Beatrice

Il riavvicinamento tra Giuseppe e Beatrice ha suscitato disappunto tra i numerosi fan dell'attrice. Molti sono convinti che Garibaldi non nutra alcun sentimento per lei, ma che stia approfittando della sua popolarità per ottenere voti in caso di nomination.

Solo ventiquattrore prima, i fan della coppia avevano fatto volare sulla casa del Grande Fratello un aereo in cui avevano promesso il loro sostegno solo a Beatrice.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, l'abbraccio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi