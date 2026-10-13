Grande Fratello Vip, Andreas Muller accusa Jonathan: "Mi hai teso una trappola"

Andreas Muller rompe il silenzio dopo lo scontro con Jonathan Kashanian al Grande Fratello Vip. L'ex ballerino contesta la ricostruzione del coinquilino e spiega perché si è sentito messo in difficoltà.

Una delle dinamiche più discusse nella Casa del Grande Fratello Vip riguarda lo scontro tra Andreas Muller e Jonathan Kashanian. Durante le precedenti puntate, le dichiarazioni di Jonathan avevano sollevato una polemica sulle parole pronunciate dall'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, chiamato in causa anche da Selvaggia Lucarelli.

Andreas aveva respinto le accuse, sostenendo di essere stato frainteso e che le sue parole fossero state decontestualizzate. Jonathan, dal canto suo, ha precisato di non averlo mai definito omofobo. Le versioni dei due concorrenti, però, continuano a essere al centro dello scontro.

Grande Fratello Vip, il racconto di Jonathan e il rimprovero di Selvaggia Lucarelli

La settimana scorsa, Jonathan aveva raccontato un episodio avvenuto in confessionale, spiegando di essersi infastidito per una frase pronunciata da Andreas. "In confessionale ci hanno chiamato per un gioco. Gli ho chiesto come mai fosse freddo con me e lui mi ha risposto: 'Perché sei acida'. Trovo molto offensivo sentirmelo dire, perché io sono nato maschio. Ma diciamo che è un gioco ed è la sua ironia. Io non gli ho mai detto di chiamarmi al femminile. Per me non è una cosa carina da dire".

Jonathan Kashanian al Grande Fratello Vip

Il racconto aveva provocato la reazione di Selvaggia Lucarelli, che aveva contestato ad Andreas l'uso ripetuto di un termine omofobo. "Hai anche detto dieci volte la parola con la F e non ti ho mai fermato perché non era rivolta a me. L'hai detta cento volte! In Casa più volte ti è scappata quella parola, ci sono le telecamere".

Andreas Muller: "Le mie parole sono state decontestualizzate"

Andreas ha successivamente chiarito la propria posizione, sostenendo che stava raccontando a Jonathan gli insulti omofobi che riceve sui social e non stava utilizzando quel termine per offendere qualcuno.

Secondo la versione dell'ex ballerino, il contesto del racconto sarebbe stato omesso, facendo apparire le sue parole come un insulto rivolto ad altri. Jonathan ha però respinto l'idea di aver accusato direttamente il coinquilino di omofobia, spiegando di aver semplicemente riportato la frase che Andreas gli aveva rivolto.

"Io ho solo detto che l'ultima cosa che Andreas mi ha detto prima di chiudere è stato 'sei acida'. Non ho aggiunto altro. Non ho assolutamente detto che ci ho sofferto o che ci sono rimasto male". Il concorrente ha ribadito di aver voluto raccontare come si fosse concluso il loro rapporto, senza attribuire ad Andreas intenzioni offensive.

Jonathan Kashanian: "Ho subito un'ingiustizia"

Jonathan ha poi contestato le critiche ricevute, sostenendo che la polemica fosse nata dalle reazioni in studio e non da una sua esplicita accusa. "A una domanda di Ilary io ho solo detto quale era l'ultima parola che mi ha rivolto Andreas e per me lì è finita. Poi Selvaggia ha preso la parola, non io. Nessuno ha chiesto la mia opinione e ancora oggi mi state crocifiggendo. Io ho subito un'ingiustizia".

E ha aggiunto: "Io non ho raccontato del 'sei acida' perché qualcuno pensasse che lui è omofobo. Non è partito da me, è partito dallo studio. Selvaggia e Cesara l'hanno massacrato, non io". Jonathan ha quindi ribadito di non aver mai definito Andreas omofobo, prendendo le distanze dalle accuse emerse durante il confronto televisivo.

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Andreas Muller accusa Jonathan: "Mi ha teso una trappola"

Dopo la diretta, Andreas ha espresso la propria versione, accusando Jonathan di non aver chiarito il contesto delle sue parole durante il confronto con le opinioniste. A infastidirlo sarebbe stato anche l'applauso del coinquilino mentre veniva rimproverato in studio.

Secondo Muller, questo comportamento avrebbe contribuito a rafforzare un equivoco, lasciando intendere che le sue dichiarazioni fossero state pronunciate con un'intenzione offensiva.

Andreas Müller al Grande Fratello Vip

Andreas ha ricordato che in quel momento stava descrivendo un video diventato virale, nel quale aveva risposto ironicamente agli insulti ricevuti sui social, sottolineando di aver raccontato a Jonathan proprio il tipo di commenti che gli vengono rivolti online.

"Quando io inizio un video con 14 milioni di visualizzazioni, con 700.000 like, significa che lo hanno visto tutti e io in quel video inizio dicendo 'sono dichiaratamente omosessuale', per rispondere ironicamente a un'accusa infondata. A Jonathan sto raccontando che i tre commenti più frequenti sono uno, due, tre e riporto le parole degli utenti".

L'ex ballerino ha quindi sostenuto che Jonathan avrebbe dovuto manifestare subito il proprio eventuale fastidio, anziché sollevare la questione durante la puntata.

"In quel momento, se quella parola ti dà fastidio, me lo dici subito. Se poco prima di entrare in confessionale, tu mi dici che io ho il cu.o più bello della Casa, tu mi chiami amore, tu mi chiami 'shampa', tu puoi giocare al femminile, vuol dire che mi stai per tendere una trappola".

Andreas ha concluso ribadendo il proprio disappunto: "Quella parola ti dà fastidio? Me lo dici subito. Perché devi arrivare al venerdì?".

Lo scontro tra Andreas Muller e Jonathan Kashanian sembra aver compromesso il loro rapporto. Jonathan sostiene di aver semplicemente raccontato un episodio senza accusare il coinquilino di omofobia, mentre Andreas ritiene che le sue parole siano state strumentalizzate. Le due versioni restano distanti, anche se la verità raccontata da Kashanian sembra avere varie facce che cambiano a seconda della convenienza del momento.