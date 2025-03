Grande Fratello, Alfonso Signorini a Tommaso Franchi: “hai smesso di seguirmi sui social”

Dopo l'uscita dal Grande Fratello, Tommaso Franchi ha cancellato ogni traccia del reality dai social e ha smesso di seguire ex concorrenti e Alfonso Signorini: il conduttore lo ha subito messo alle strette in diretta.

Dopo l'eliminazione dal reality show, l'idraulico senese ha preso una decisione drastica: una volta avuto accesso al suo cellulare, ha rimosso dal suo profilo Instagram ogni contenuto legato al reality, cancellando foto e video condivisi dalla pagina ufficiale del programma. Non solo, ha tolto il follow a diversi ex coinquilini, tra cui Amanda Lecciso, Luca Giglio, Chiara Cainelli, Alfonso D'Apice, Shaila Gatta, Pamela Petrarolo e Maica Benedicto, la concorrente spagnola del Gran Hermano.

Il confronto in diretta con Alfonso Signorini

Ieri sera, all'inizio della semifinale del Grande Fratello, il conduttore ha subito voluto affrontare la questione, interpellando Tommaso in diretta: "Ma cosa combini? Mi hanno detto che hai tolto il segui a tutti gli ex concorrenti che sono lì accanto a te." Tommaso ha provato a giustificarsi: "No, non a tutti. Ne ho levati solo alcuni. Diciamo che ho tenuto solo quelli con cui ho creato un bel rapporto."

Alfonso Signorini ha messo alle strette Tommaso

Ma Alfonso lo ha incalzato con una domanda che ha spiazzato tutti: "Sì, però hai eliminato anche me, mi hai tolto il follow come agli altri.". Tommaso ha provato ad uscire dall'impasse farfugliando: "No Alfonso, ma va" Il conduttore, però, non ha lasciato correre e lo ha messo di fronte all'evidenza.

"E invece sì, oggi pomeriggio ho controllato e non ci sono tra i profili che segui adesso." A quel punto, Franchi ha dovuto spiegare il motivo della sua decisione: "Perché non sei tra i miei seguiti? Perché io ti devo conoscere ancora. Dobbiamo conoscerci ancora bene," ha affermato con decisione Tommaso.

Dietro il gesto ci sono motivazioni più profonde?

Secondo alcune indiscrezioni, l'ex gieffino si sarebbe aspettato maggiore tutela da parte di Signorini durante il suo percorso nel reality. Gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno avanzato un'ipotesi ancora più intrigante: "Si dice che la famiglia di Tommaso e Alfonso abbiano amici in comune. Probabilmente si aspettava un trattamento diverso." Se davvero dietro il gesto ci fosse un risentimento personale, la questione potrebbe non finire qui. Resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi o chiarimenti tra i due.