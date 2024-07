Grande Fratello, Alfonso Signorini risponde alle perplessità sul cast: "Ci sono difficoltà"

Nonostante i rumors che quotidianamente vengono pubblicati sul cast della prossima edizione del Grande Fratello, alcuni spettatori vorrebbero conferme ufficiali dalla produzione. Mentre si stanno svolgendo i casting per decidere i concorrenti che animeranno da settembre la Casa più spiata d'Italia, Alfonso Signorini ha dovuto rispondere alle critiche di due lettrici, nonché grandi fan del reality show che conduce su canale 5.

Le critiche ad Alfonso Signorini sul cast del Grande Fratello

In una recente lettera inviata alla rubrica che il conduttore cura su Chi, le sorelle Anna e Bea dalla Sicilia, affezionate lettrici e fan, hanno espresso la loro frustrazione per la mancanza di aggiornamenti sul reality show. Non è la prima volta che scrivono al direttore del magazine, ma questa volta, oltre ai complimenti, hanno deciso di muovere una critica.

"Perché tutto tace per il Grande Fratello? Non ci stai dando mai notizie! Come vanno i lavori in corso per la prossima stagione? Ci saranno grandi personalità come la Luzzi? Vedremo entrare qualche concorrente di Temptation Island? Abbiamo letto nell'ultimo numero che c'è già qualche 'predestinato' di questo reality che potrebbe bussare alla Porta rossa della Casa.", hanno scritto le due sorelle.

La replica del conduttore

Alfonso Signorini non ha tardato a rispondere alla richiesta delle sue fan, fornendo una panoramica dettagliata sullo stato dei lavori per la prossima stagione del reality show. "Care Anna e Bea, da qualche mese la macchina del Grande Fratello si è rimessa in moto. In queste settimane la redazione è impegnata a visionare le migliaia di candidature che sono arrivate da tutte le parti d'Italia".

Gli ex Giulia Cavaglià e Federico Chimirri potrebbero partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello

"Dopo una prima selezione, arrivano agli autori i profili ritenuti più interessanti e, dopo una ulteriore scrematura, anch'io prendo visione dei video che gli autori mi sottopongono - ha spiegato Signorini - Le persone ritenute più idonee vengono quindi convocate a Roma o a Milano per un primo provino alla nostra presenza, cui ne seguiranno altri".

"Come potete vedere la preparazione del cast è molto complessa e richiede i suoi tempi. Decisamente più veloce quella del cast dei cosiddetti vip, che sono in genere più conosciuti. E che anche quest'anno, come nella scorsa edizione, si uniranno alle persone comuni. Un caro saluto!", ha concluso il conduttore del programma di Canale 5.

Grande Fratello punta su Terra Amara? Indiscrezioni su uno degli attori più amati del cast

I rumors sui prossimi concorrenti del Grande Fratello

Non sappiamo se Anna e Bea siano rimaste soddisfatte dalle parole del direttore del magazine, ma possiamo aggiungere che, ad oggi, sarebbe stato provinato l'ex corteggiatore Federico Chimirri, come rivelato da Amedeo Venza. Altre fonti hanno fatto il nome di Vera Gemma, fortemente voluta da Signorini. Come ha scritto Alberto Dandolo su Oggi, l'attrice sarebbe stata la prima Vip contattata dalla produzione del Grande Fratello.

Inoltre, Biagio D'Anelli, intervistato da Turchese Baracchi nel programma Turchesando, ha svelato che "Un'attrice dei cinepanettoni famosissima varcherà la Porta Rossa a settembre. Doveva già entrare in passato. Posso dire che il suo nome inizia per N, ma non posso dire altro al momento, basta così, ho detto troppo", senza specificare il nome della prossima vippona.