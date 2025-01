Grande Fratello, Alfonso Signorini annuncia un colpo di scena: i fan di Helena sperano nel ripescaggio

Questa sera, 20 gennaio, il Grande Fratello torna con una puntata ricca di colpi di scena, come anticipato dagli stessi autori e da Alfonso Signorini. Dopo il calo di ascolti registrato nel ventiduesimo appuntamento, il reality show punta a riconquistare l'attenzione del pubblico con sorprese, emozioni e dinamiche inedite.

Un colpo di scena che potrebbe coinvolgere Helena Prestes

Gli spoiler ufficiali pubblicati sulle pagine social del programma promettono un momento di grande suspense: "Il 127esimo giorno di permanenza in Casa potrebbe riservare un colpo di scena che stupirà tutti." Queste parole hanno riacceso le speranze dei fan di Helena Prestes, modella brasiliana eliminata nelle scorse settimane, che chiedono a gran voce il suo ritorno nella Casa. I sostenitori di Helena si sono mobilitati sui social e, in un gesto simbolico, hanno persino acquistato spazi pubblicitari a Times Square per sostenere la loro beniamina.

Secondo un'indiscrezione di Francesco Vescio, questa sera potrebbe essere aperto un televoto che consentirebbe il rientro di uno o più ex concorrenti, tra cui proprio Helena. Un'ulteriore ipotesi, avanzata dall'account Agent Beast su X, suggerisce che Helena potrebbe rientrare come ospite per una breve visita, una strategia mirata ad aumentare gli ascolti e generare tensione tra i concorrenti.

Pamela Petrarolo sarà la protagonista di una sorpresa

Gli altri spoiler ufficiali

La puntata offrirà anche un momento di profonda emozione. Pamela Petrarolo incontrerà la madre Cinzia per parlare del dolore che ha segnato la sua famiglia: la misteriosa scomparsa del fratello minore Manuel, di cui non si hanno più notizie da due anni. Questo momento, ricco di sentimento,

permetterà a Pamela di condividere una parte intima della sua storia con i compagni di avventura e con il pubblico. La serata si concluderà con l'eliminazione di uno dei nove concorrenti in nomination:

Alfonso D'Apice

Bernardo Cherubini

Emanuele Fiori

Eva Grimaldi

Javier Martinez

Maxime Mbanda

Pamela Petrarolo

Stefania Orlando

Zeudi Di Palma

Il concorrente meno votato dovrà abbandonare definitivamente la Casa, salvo l'introduzione di un possibile meccanismo di ripescaggio nelle prossime settimane. La puntata di questa sera promette di essere decisiva per il futuro del programma. Tra ritorni e sorprese, gli autori puntano a rilanciare il reality e a riaccendere la passione dei telespettatori. Resta da vedere se le promesse saranno all'altezza delle aspettative.