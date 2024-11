Grande Fratello, Alfonso contro Stefano: il confronto si infiamma e la regia censura e stacca

La notte del Grande Fratello è stata particolarmente agitata. Con l'ingresso di Stefano nella casa, il programma ha voluto aggiungere pepe al reality, creando una polveriera che ieri sera ha rischiato di esplodere. La regia, a un certo punto, ha preferito interrompere le immagini, temendo che lo scontro tra l'ex tentatore e Alfonso D'Apice degenerasse in rissa.

Lo scontro notturno tra Stefano e Alfonso D'Apice

Per capire la genesi di quello che è successo questa notte ai Lumina Studios, bisogna fare un passo indietro fino alla conclusione di Temptation Island. Dopo il falò di confronto, Federica e Alfonso lasciano l'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, mano nella mano, ma un mese dopo si presentano separati davanti a Filippo Bisciglia. La Petagna ha deciso di mettere fine alla loro relazione.

Subito dopo iniziano ad arrivare segnalazioni su una frequentazione tra Federica e Stefano, tentatore conosciuto nel villaggio delle fidanzate. Nel frattempo, la produzione del Grande Fratello contatta Federica e Alfonso per riproporre nella casa più spiata d'Italia un nuovo triangolo amoroso simile a quello tra Mirko, Greta e Perla, con Stefano come terzo vertice della figura geometrica.

Federica nel confessionale del Grande Fratello

Sui social, e in particolare a Deianira Marzano, arriva un'altra segnalazione: Federica avrebbe iniziato a vedersi anche con il cugino di Titty Scialò, che aveva condiviso con la Petagna l'esperienza a Temptation Island, dove lei era arrivata con il fidanzato Antonio Maietta. Questa situazione preoccupa Stefano, che teme di perdere l'occasione di partecipare al Grande Fratello; a questo punto, l'ex tentatore condivide sui social una foto con Federica.

Appena entrato nella Casa, Stefano si confronta con Federica chiedendole conto di questi rumors, raccontando che anche Giovanni De Rosa, ex tentatore, gli ha riferito che tra lei e l'ex di Alfonso ci sarebbero stati dei baci, cosa che Giovanni ha confermato ieri. D'Apice non accetta l'intervento a gamba tesa di Stefano.

Questa notte Alfonso ha rinfacciato a Stefano di aver pubblicato la foto solo per creare hype, esponendo Federica agli insulti dei social. L'ex tentatore si è difeso sostenendo che sono sbagliate le persone che insultano sotto una foto, non chi la pubblica. Alfonso gli ha risposto: "Eh, ma tu che hai 32 anni, lo sai o non lo sai che mettendo questa foto succedono queste cose?"

Quando Stefano ha risposto "no", D'Apice gli ha fatto notare che vive in un altro mondo e non si rende conto di ciò che gli accade intorno, usando anche espressioni napoletane che in dialetto rendono meglio il suo pensiero. La discussione ha rischiato di degenerare; Stefano ha accusato il rivale di parlare in napoletano, una lingua che lui non capisce.

La regia ha preferito staccare, inquadrando gli altri gieffini che si erano alzati per assistere alla lite e, forse, intervenire fisicamente se necessario. Il pubblico dei social si chiede quale sia il senso di mettere nel programma personaggi che possono litigare e non far vedere le risse verbali.