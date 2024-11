Grande Fratello, Giovanni smentisce Federica: "I baci ci sono stati, Titty può testimoniare”

Ieri nella Casa del Grande Fratello è entrato Stefano Tediosi, tentatore di Federica Petagna a Temptation Island. La ragazza aveva varcato la porta rossa due settimane fa, sotto lo stesso tetto convive anche Alfonso D'Apice, ex fidanzato di Federica, con cui la ragazza aveva chiuso al termine della sua partecipazione al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Il confronto tra Stefano e Federica

Una volta entrato nella Casa, Tediosi ha subito chiesto alla Petagna se fossero veri i rumors che la volevano coinvolta con Giovanni De Rosa, altro tentatore del programma, durante la loro frequentazione. La ragazza ha negato ogni legame, ma oggi, Giovanni ha ribadito quanto aveva detto precedentemente, rivelando dei dettagli inediti durante un'intervista a Casa Lollo.

Le parole di Giovanni: i retroscena della relazione con Federica

L'ex tentatore, napoletano come la nuova gieffina, residente in Spagna, infatti, ha parlato apertamente della sua storia con Federica, dicendo di non aver mai voluto ferirla. "Lei ha solo 20 anni, una storia alle spalle difficile. Parlavamo ogni giorno dopo il programma in un gruppo con Titty Scialò", ha esordito Giovanni

" Lei inizialmente mi diceva che sentiva Stefano telefonicamente, ma con il tempo abbiamo trovato molti punti in comune - ha aggiunto - Un giorno, le ho chiesto di venire in Spagna, ma lei mi ha detto che non poteva fino al termine delle registrazioni. Così, sono andato a Napoli per vederla e ci siamo baciati."

Giovanni ha continuato, rivelando che dopo quel weekend a Napoli, il rapporto è proseguito con altri baci e momenti intimi, fino a quando Federica non gli ha confessato di essere confusa. "Dopo due o tre giorni mi ha detto che stava sentendo Stefano e che era indecisa. Mi sono sentito preso in giro."

Giovanno ha smentito Federica

La verità svelata

Giovanni ha spiegato di essersi sentito tradito, visto che Federica non gli aveva mai detto la verità sulla sua relazione con Stefano. Dopo averlo scoperto, ha deciso di chiudere la storia con lei, anche se la ragazza ha continuato a cercarlo. "Mi ha chiamato anche quando stava per entrare al Grande Fratello, aveva bisogno delle mie parole. Abbiamo vissuto momenti importanti insieme. Ho tutte le prove e Titty può testimoniare".

Il tentatore partenopeo ha anche raccontato del suo rapporto con Alfonso, l'ex di Federica, sottolineando come quest'ultimo non fosse mai stato a conoscenza della situazione. "Mi dispiace per Alfonso, che non sapeva nulla. Federica mi aveva raccontato solo la parte negativa di lui. Alfonso è una persona innamorata e le vuole bene. Mi dispiace per lui, è un bravo persona."

