Grande Fratello, Alfonso chiude con Federica: "tra noi non potrà mai esserci più nulla"

Il triangolo amoroso tra Federica, Alfonso, e Stefano Tediosi, protagonisti di un blocco della diretta di sabato sera, non sembra suscitare grande interesse tra il pubblico del reality. Durante la puntata, Federica aveva dichiarato di voler dare una seconda chance alla sua relazione con Alfonso, ammettendo di provare ancora qualcosa per lui dopo il bacio della scorsa settimana. Tuttavia, il suo comportamento altalenante e le continue interazioni con Stefano hanno minato la fiducia di Alfonso.

Il confronto attraverso la porta

La separazione forzata tra Alfonso, confinato nel tugurio, e Federica, rimasta nella Casa, ha impedito loro di confrontarsi faccia a faccia. Nonostante questo, i due hanno avuto un dialogo intenso attraverso la porta. Alfonso ha espresso la sua frustrazione: "Quando parli con me sembri una persona, e quando non ci sono ti comporti in un altro modo."

Federica ha cercato di giustificarsi, sostenendo di aver bisogno di tempo per riflettere: "Non siamo fidanzati, mi sto prendendo del tempo per valutare tante cose." Alfonso teme che l'indecisione di Federica nasconda un interesse ancora vivo per Stefano. Nonostante le sue rassicurazioni in privato e le dichiarazioni pubbliche, D'Apice sente che Federica non è del tutto sincera.

Federica e Alfonso durante la diretta del programma

Rispondendo alle domande dell'ex compagno, lei ha ammesso che Stefano non le è indifferente. La replica di lui è stata perentoria: "Dal momento in cui mi dici queste cose, se finisce tra noi non potrà mai esserci più nulla. Sei arrivata quasi a questo." Federica ha ribadito di voler prendere tempo per sé stessa. Tuttavia, vivere sotto lo stesso tetto con entrambi i ragazzi non fa che complicare la situazione. Alfonso, deluso e deciso, ha lasciato intendere che la loro storia potrebbe essere definitivamente chiusa.

La scelta di Federica di entrare nella Casa del Grande Fratello insieme a entrambi i suoi ex fidanzati si sta rivelando controproducente. La giovane sembra incapace di gestire la situazione e di concentrarsi sui propri sentimenti, con il rischio di perdere sia Alfonso che Stefano. Per ora l'indecisione della ragazza sembra aver messo fine alla storia con Alfonso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Alfonso D'Apice, parlando con Federica Petagna attraverso la porta del Tugurio, decide di chiudere con lei.