Grande Fratello, Alessio su Perla 'Di lei non mi frega un caz*o' e bacia Anita

Ora abbiamo anche il bacio tra Alessio e Anita: i due concorrenti hanno chiuso il cerchio, iniziato con l'ingresso di Falsone nella casa e terminato ieri, durante la puntata del 7 marzo del Grande Fratello, quando Alfonso Signorini ha mandato i due concorrenti in suite per una cena romantica.

Alessio e Anita nella suite del Grande Fratello

Nella puntata del 7 marzo del Grande Fratello, che ha perso in maniera netta e clamorosa la battaglia degli ascolti contro Doc - nelle tue mani, Anita ha detto addio definitivamente a Edoardo, il suo fidanzato, per iniziare una nuova storia con Alessio con tanto di benedizione di Alfonso Signorini.

Anita ha lasciato Edoardo per Alessio, appena conosciuto al Grande Fratello

I due concorrenti sono stati mandati in suite per una cena romantica, ma, invece di godersela hanno preferito sparlare degli altri coinquilini. Alessio, in particolare, ha detto frasi poco carine nei confronti di Perla, del quale si professa grande amico, nonostante alcuni screzi degli ultimi giorni.

Il giudizio su Perla e Beatrice

Alessio Falsone ha utilizzato il "codice scarpe" per parlare di Perla Vatiero. Questo codice è stato usato da Perla per parlare di Alessio e Mirko con Greta e Sergio. "Io non c'entro niente con quella discussione" ha detto Alessio "Secondo me Sergio, che è un gentleman, voglio pensare quello, non ha voluto dire a Perla che a me di quelle scarpe lì non me n'è mai fregato un caz.o.", ha detto Falsone.

Alessio ha voluto anche precisare che Perla non è affatto il suo tipo: "L'ho detto trecento volte e lo ripeto. La vedo come una sorella al massimo, la piglio per il cu.o e basta, non vado oltre. Forse i video montati dal Grande Fratello su di lei e me le hanno fatto credere che c'era qualcos'altro".

Alessio e Anita, da provetti psicologi, hanno commentato anche Beatrice Luzzi, definendola una persona non appagata dalla vita.

Il bacio tra i due gieffini

Quello che è successo dopo le due di notte non lo sappiamo, le telecamere del Grande Fratello a quell'ora si spengono. Stamattina, comunque, Alessio ha baciato Anita, tra i due, secondo il pubblico, ci sarebbe stato qualcosa di più di baci e coccole durante la notte, ma questo, forse, lo scopriremo nella prossima puntata della nuova soap.