Grande Fratello: Alessio Falsone e Perla Vatiero, duro scontro dopo un aereo dei fan

Le ultime puntate del Grande Fratello hanno convinto i fan di Mirko e Perla che Alessio Falsone sta prendendo in giro Perla. Molti credono che il concorrente, nonostante il suo legame con Anita, possa ancora rappresentare un pericolo per la coppia che loro supportano.

L'aereo della discordia al Grande Fratello

La Casa del Grande Fratello è stata teatro di uno scontro infuocato tra due dei suoi coinquilini più discussi: Alessio Falsone e Perla Vatiero. Ciò che ha scatenato il confronto è stato un inusuale evento esterno, un aereo inviato dai fan di Perla che sventolava uno striscione contenente un messaggio diretto alla gieffina, invitandola a prendere le distanze da Alessio con le parole: "Perlì, mai fidarsi di chi sbatte i piedi".

Questo gesto ha infastidito profondamente Falsone, il quale ha interpretato il messaggio come un attacco personale. Alessio aveva detto che battere i piedi è un codice che lui utilizzava con Sergio.

La tensione è salita rapidamente quando Perla ha scherzosamente stuzzicato Falsone riguardo all'arrivo dell'aereo, provocando una reazione brusca da parte sua. Alessio è convinto che il tempo gli darà ragione, è ha chiesto a Perla di comportarsi come meglio crede.

Alessio se la prende con Mirko

"Quando uscirai capirai che persona sono. Avessi detto una parola sbagliata in queste settimane. Decidi tu cosa fare perché io ho la coscienza pulita. Sappi però che come ti comporterai, tanto raccoglierai, come io raccoglierò quello che ho seminato. Cerca di ragionare con la tua testa", ha detto Alessio a Perla.

Mirko è considerato da Alessio il motivo per cui i fan di Perla lo attaccano

Falsone, inoltre, è convinto che i fan di Perla ce l'abbiano con lui per le parole di Mirko, che più volte ha attaccato Alessio, considerandolo solo un giocatore che sta prendendo in giro Perla. "Bisogna argomentare e non dire le cose a caso o per frasi fatte perché si finisce solo per alzare un polverone per nulla. Io mi prendo gli onori e gli oneri di quello che faccio ma dovrebbero farlo tutti, anche chi sta fuori", ha detto riferendosi a Mirko.

Nonostante gli sforzi per risolvere le tensioni, i rapporti tra Alessio e gli altri coinquilini continuano a essere tesi. La sua relazione con Anita Olivieri è vista con sospetto da alcuni, come abbiamo visto lunedì scorso, anche le confessioni che Anita ha fatto oggi allo stesso Alessio sul suo ex Edoardo sono viste con molto scetticismo.

