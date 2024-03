Grande Fratello: Anita esagera ancora 'Edoardo? Un pazzo proprio, stavo con lui per pena'

Anita Olivieri, dopo aver lasciato il suo fidanzato Edoardo per Alessio, lo ha denigrato parlando con Alessio; ma non tutti credono alla sua versione.

Anita Olivieri ha scelto la notte per fare delle rivelazioni ad Alessio Falsone, la persona per cui ha deciso di lasciare il suo fidanzato Edoardo. Durante l'ultima notte del Grande Fratello, Anita ha parlato della sua relazione passata con Edoardo in termini molto negativi, descrivendo una relazione tossica, sebbene molti non credano alla sua versione.

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Anita ha reso ufficiale la sua relazione con Alessio Falsone, conosciuto durante il reality show. Ha quindi detto addio a Edoardo, il suo ex fidanzato di lunga data. Tuttavia, molti coinquilini e gran parte del pubblico non hanno gradito questo repentino abbandono di Edoardo, soprattutto considerando che Anita lo aveva definito "l'uomo che vedo come il padre dei miei figli" il 14 febbraio scorso, quando lui era entrato nella Casa per festeggiare San Valentino.

Durante la notte, mentre condivideva il letto con Alessio, la Olivieri ha parlato della sua relazione passata con Edoardo. Questo è quanto ha rivelato Anita, sotto l'occhio attento delle telecamere, che si spengono ogni notte alle due.

Confessioni notturne al Grande Fratello

La relazione tra Anita e Edoardo, durata circa dieci anni, è stata segnata da numerosi alti e bassi. Secondo quanto raccontato da Anita, lui tornava sempre implorando.

La Versione di Anita

Anita Olivieri racconta la sua esperienza con l'ex fidanzato Edoardo, descrivendo come si sia sentita quando lui è riapparso dopo due anni: non provava più nulla per lui e era contenta che fosse finita. Rivela inoltre che quando cercava di allontanarsi da lui, Edoardo faceva scene drammatiche, dicendo di volersi suicidare e piangendo disperatamente.

"Usciva di casa, piangeva, diceva: 'Io mi ammazzo senza di te, non ce la faccio, mi uccido'. Si buttava per terra, piangeva come un pazzo, un pazzo proprio. Io l'ho aiutato nonostante quello che mi ha fatto e tutte le cose che sono successe. Lo facevo venire a casa mia. Lo facevo entrare, lo facevo calmare", ha raccontato Anita.

"Gli dicevo: 'Guarda che tu non ti rendi conto che è meglio per entrambi - ha continuato - Tu vieni qua, fai tutta questa scenata, mi rimetto con te e tu sai che io sto con te per pena e non perché ci voglio stare, ma che senso ha?'. Gli facevo questi discorsi. Poi ho detto basta, ti ho aiutato finché ho potuto".

Il pensiero della famiglia di Anita

Secondo la versione di Anita Olivieri, anche la sua famiglia non era contenta della sua relazione con Edoardo, così come gli amici di lei: "Non veniva mai a cena con i miei amici. Ero la più fidanzata di tutti, ma sempre sola. Io mi sono sempre sentita sola".

Presunti problemi familiari di Edoardo

Anita ha tirato in ballo anche la famiglia di Edoardo, parlando dei presunti problemi familiari che lui avrebbe: "Ci sono dei momenti in cui mi sono sentita in colpa perché per la sua situazione familiare, non ha i mezzi, non è colpa sua".

Lo scetticismo sui social

Sui social, sono pochi a credere alla versione di Anita; molti pensano che la concorrente, vista le critiche ricevuta nelle ultime ore, abbia deciso di raccontare questa storia, ancora tutta da verificare.