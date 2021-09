Grande Fratello 6 Vip: Raffaella Fico punge Mario Balotelli sulla figlia Pia, lui risponde “solo cattiverie"

Tra Raffaella Fico e Mario Balotelli c'è già il primo scontro dopo la clip di presentazione della showgirl al Grande Fratello Vip 6: Raffaella ha rimproverato Mario, sostenendo che "potrebbe fare molto di più" per Pia, la figlia che hanno avuto insieme. Il calciatore ha prontamente risposto su Instagram respingendo l'accusa.

Tra Mario Balotelli e Raffaella Fico c'è già aria di Glass Room, la stanza del Grande Fratello Vip dedicata ai confronti tra i concorrenti e chi ha qualche conto in sospeso con loro. Ieri Raffaella si è presentata al pubblico con un clip in cui ha parlato anche del calciatore e del suo ruolo di padre per la piccola Pia, che ora a 8 anni, come potete vedere in questo video.

Dopo aver raccontato le sue "origini umili" e del tempo che passava nel negozio di frutta e verdura dei genitori per aiutarli, la Fico ha parlato della sua vita sentimentale. "Ho avuto un grande amore Mario Balotelli, insieme abbiamo avuto una figlia, Pia, come tutti sapete il papà si è tirato indietro, ho lottato tantissimo per far valere i diritti di mia figlia, per darle un papà". Poi la frecciata a Balotelli "Oggi posso dire che è un padre abbastanza premuroso, potrebbe fare di più, ma molto di più".

Per chi non conoscesse la storia ricordiamo che Pia è nata il 5 dicembre 2012, Balotelli ha riconosciuto la figlia solo dopo 14 mesi, il 5 febbraio 2014, e solo dopo che la Fico era ricorsa al tribunale.

Poco dopo la clip di presentazione dell'ex fidanzata, Mario ha scritto nelle sue storie di Instagram "pure ora che sono in Turchia lontano da tutto e tutti dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie! Che pa..e". Balotelli oggi gioca in Turchia, nell'Adana Demirspor, squadra neo promossa nella massima serie di quel campionato.