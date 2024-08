Grande Fratello 2024: sono loro i concorrenti Vip della prossima edizione? Un'indiscrezione svela i nomi

Clarissa Burt : Attrice, modella e imprenditrice statunitense naturalizzata italiana. È nota per la sua partecipazione a film e programmi televisivi, ed è anche conosciuta per il suo impegno nel settore della bellezza e del benessere.

Clayton Norcross : Attore americano conosciuto per aver interpretato il ruolo di Thorne Forrester nella soap opera Beautiful . Ha avuto una carriera televisiva internazionale, apparendo in vari programmi in diversi paesi.

Enzo Paolo Turchi : Ballerino e coreografo italiano, noto soprattutto per essere stato uno dei volti più famosi della danza in Italia. È il marito della showgirl Carmen Russo .

Iago Garcia: Attore spagnolo conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in serie televisive spagnole, tra cui Il Segreto, e italiane (Non dirlo al mio capo). Ha partecipato a reality show italiani come Ballando con le Stelle 11, dove ha vinto con Samanta Togni.