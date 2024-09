Grande Fratello 2024: Chi è Lorenzo Spolverato, dalle case popolari di Milano alla ribalta televisiva

Ieri il pubblico del reality show di Alfonso Signorini ha conosciuto i primi concorrenti entrati nella Casa più spiata d'Italia, tra di loro c'è anche un modello milanese di 27 anni: scopriamo qualcosa in più su di lui.

Nella prima puntata del Grande Fratello, tra i concorrenti entrati nella nuova casa dei Lumina Studio, c'è Lorenzo Spolverato, già conosciuto dal pubblico di Maria De Filippi come tentatore in Temptation Island. Nella clip di presentazione, abbiamo appreso ulteriori dettagli su questo nuovo gieffino. Ecco chi è Lorenzo Spolverato.

Le origini di Lorenzo Spolverato

Nato a Milano nel 1996, il nuovo gieffino ha 28 anni ed è alto 1 metro e 85 centimetri. Cresciuto in un quartiere difficile delle case popolari milanesi, Lorenzo ha raccontato di aver vissuto un'infanzia segnata da difficoltà economiche: "Sono cresciuto in un quartiere molto difficile, vengo da una famiglia molto umile, a casa mancavano sempre i soldi e il cibo. Ogni volta che ci penso è difficile", ha raccontato commosso.

Nonostante le avversità, il modello ha sempre avuto un forte desiderio di emergere e costruire una carriera nel mondo dello spettacolo. I suoi genitori, Armando e Cristina, hanno fatto numerosi sacrifici per garantirgli un futuro migliore. Lorenzo sembra essere figlio unico e ha sempre parlato con affetto degli sforzi fatti dalla sua famiglia.

Lorenzo Spolverato è un nuovo concorrente del Grande Fratello

Percorso di Studi e Sport

Tra i sogni di Lorenzo c'è quello di diventare attore, per cui ha frequentato un corso di recitazione. Ha coltivato una lunga carriera sportiva, praticando pallanuoto e kick boxing, e ora si dedica al beach volley, alla corsa e alla palestra. Ama la natura e trascorre il tempo libero passeggiando con la sua cagnolina, Taylor, che ha presentato come la sua fidanzata, dichiarandosi comunque single. Ha espresso il desiderio di incontrare qualcuna di speciale all'interno del programma.

Carriera

Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, ha lavorato come cameriere, sommelier, commesso e bodyguard. Successivamente, ha intrapreso la carriera di modello, partecipando a spot televisivi, produzioni teatrali e cinematografiche, e recitando in diversi cortometraggi tra il 2021 e il 2023. Parla inglese, sa cantare e ha una grande passione per le arti marziali.

Lorenzo Spolverato ha fatto il suo ingresso come concorrente al Grande Fratello il 16 settembre, durante la puntata inaugurale della diciottesima edizione, portando con sé una storia di determinazione e resilienza. Prima di questo, aveva partecipato a Temptation Island come tentatore, un'esperienza che lo ha introdotto nel mondo del piccolo schermo e che gli sarà utile in questa nuova avventura.