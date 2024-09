Grande Fratello 2024: nomination, concorrenti e il primo bacio nella Casa

Lunedì 16 settembre è ufficialmente iniziata la diciottesima edizione del Grande Fratello. Quest'anno, la celebre casa più spiata d'Italia ha lasciato gli studi di Cinecittà per trasferirsi al Villaggio del Grande Fratello, situato presso i Lumina Studios di Roma. Già nella prima puntata, i telespettatori hanno assistito alle nomination, anche se, in questa occasione, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di non aprire alcun televoto.

I Primi Concorrenti del Grande Fratello 18

La serata di ieri ha svelato solo una parte del cast che animerà la Casa nelle prossime settimane. Gli altri concorrenti saranno presentati nella puntata di giovedì 19 settembre. Questa scelta di suddividere il cast in due gruppi non è nuova al format: ormai da diverse edizioni questa strategia permette di raddoppiare l'effetto curiosità, oltre a creare fin da subito due schieramenti che innescano le prime dinamiche all'interno del gioco. Durante la puntata inaugurale, sono entrati nella Casa i seguenti gieffini:

Clarissa Burt

Enzo Paolo Turchi

Jessica Morlacchi

Lorenzo Spolverato

Luca Calvani

Shaila Gatta

Javier Martinez

Ilaria Clemente

Yulia Bruschi

Luca Giglioli

Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere

Le tre ex protagoniste del celebre programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni partecipano al Grande Fratello come un unico concorrente, condividendo la sfida e unendo le forze per affrontare insieme l'avventura nella Casa. Questo significa che potranno votare un solo coinquilino e saranno nominate come un blocco unico.

Clarissa Burt è una concorrente del GF18

La Prova Budget e il Primo Bacio

Durante la serata, il conduttore Alfonso Signorini ha proposto ai concorrenti una prova singolare: Luca Calvani e Clarissa Burt sono stati invitati a scambiarsi nel confessionale, un vero e proprio "bacio cinematografico". Dopo di loro, due coinquilini hanno dovuto replicare la scena. L'ex modella statunitense, naturalizzata italiana, ha scelto Tommaso Franchi, idraulico di Siena e concorrente "Nip" (non famoso), mentre l'attore Luca Calvani ha optato per Eleonora Cecere. Grazie alla loro performance, la prova è stata superata, salvando così il budget settimanale per la spesa.

Le Prime Nomination

In questa fase iniziale del gioco, solo le donne sono state chiamate in causa per il momento clou del programma. Ogni concorrente femminile ha dovuto indicare il nome di un coinquilino maschio e fornire una motivazione per la sua scelta. Tuttavia, le ragioni addotte sono state per lo più superficiali, comprensibilmente, dato il poco tempo trascorso insieme e la scarsa conoscenza tra i partecipanti. Ecco le prime dinamiche di nomination, che aprono la strada alle future tensioni e alleanze all'interno della Casa.

Le tre "ragazze più scatenate" di Non è la Rai nominano Javier

Clarissa Burt nomina Javier

Shaila Gatta nomina Giglio

Jessica Morlacchi nomina Javier

Julia Bruschi nomina Javier

Ilaria Clemente nomina Lorenzo

Il pallavolista argentino Javier Martinez è risultato essere il più nominato, probabilmente anche perché è stato l'ultimo ad entrare nella casa e molte delle coinquiline non avevano ancora avuto modo di conoscerlo. Jessica Morlacchi, tra le poche a fornire una motivazione più dettagliata, ha spiegato di aver seguito il percorso di Javier come tentatore a Temptation Island, trovandolo poco sincero.

Nonostante le numerose nomination, Javier non è stato eliminato e non dovrà affrontare il televoto del pubblico. Tuttavia, come conseguenza della sua nomination, è stato costretto a dormire in una tenda montata nel giardino della casa. L'ex tentatore ha avuto la possibilità di scegliere un coinquilino con cui condividere questa esperienza e, non volendo costringere nessuna delle donne a dormire all'aperto, ha deciso di portare con sé il senese Tommaso Franchi.