Grande Fratello 2023: attrice di Vivere e Il maresciallo Rocca 4 nel cast del reality: ecco chi è

Nuova indiscrezione sul Grande Fratello 2023: a partire dal prossimo settembre Beatrice Luzzi varcherà la fatidica porta rossa per entrare nella casa più spiata d'Italia. La notizia è stata rivelata in anteprima da Davide Maggio. L'attrice in passato ha preso parte a Vivere, Il maresciallo Rocca e alla terza stagione di Sospetti.

Chi è Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è un'attrice, regista e blogger italiana, nata a Roma il 14 novembre 19701. Si è laureata in Scienze politiche alla Sapienza e ha lavorato nella Commissione Europea a Bruxelles.

Ha recitato in diverse fiction televisive, tra cui Vivere, Il maresciallo Rocca, Un posto al sole, Don Matteo e Il paradiso delle signore. Ha anche condotto programmi come TgRagazzi e Gap. Ha scritto un libro intitolato Mi è nata una famiglia.

Beatrice Luzzi ha avuto un blog personale dove raccontava le sue esperienze di vita e di lavoro. L'attrice è stata anche autrice di programmi televisivi come L'Eredità e ideatrice e direttrice artistica del Premio letterario Costa Smeralda dedicato al mare.

Grande Fratello 2023: gli altri concorrenti

Nelle scorse settimane sono stati rivelati i nomi di altri concorrenti come Grecia Colmenares e Alex Schwazer. Tra i nomi che circolano con più insistenza ci sono quelli di Giampiero Mughini, Samira Lui, ex professoressa de L'Eredità e concorrente di Tale e Quale Show, Ninetto Davoli, attore e amico di Pier Paolo Pasolini, Benedicta e Brigitta Boccoli, sorelle attrici e showgirl e Justine Mattera, modella e attrice statunitense naturalizzata italiana.

L'opinionista, scelta personalmente da Pier Silvio Berlusconi, sarà la giornalista Cesara Buonamici. Il programma prenderà il via lunedì 11 settembre 2023.