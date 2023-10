Grande Fratello del 16 ottobre: quattro donne in nomination e nuovi concorrenti

Il prossimo televoto, che si chiuderà giovedì 19 ottobre, determinerà l'eliminazione di una donna dal Grande Fratello. Fino ad oggi, il pubblico ha costantemente scelto di salvare i personaggi femminili finiti in nomination, mandando a casa i concorrenti maschili. La casa ospita attualmente tre nuovi partecipanti, e il dopo puntata è stato molto agitato, con l'uscita di scena di Heidi, visibilmente turbata dopo l'incontro con suo padre.

Beatrice è ancora la favorita del pubblico del Grande Fratello

Nell'undicesima puntata del reality show, Beatrice ha ottenuto un'altra vittoria, prevalendo nettamente nel televoto per la favorita contro Grecia Colmenares e Rosy Chin. La percentuale a favore dell'attrice è stata particolarmente elevata. Alla fine i risultati sono stati: Beatrice 64%, Rosy 27% e Grecia 9%. La Luzzi si è guadagnata l'immunità e ha mandato in nomination Rosy salvando la sua amica Colmenares.

Nuovi ingressi

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, tre nuovi concorrenti sono entrati nella Casa del Grande Fratello. La prima a varcare la porta rossa è stata Jill Cooper accolta da Beatrice Luzzi a cui Alfonso Signorini aveva lasciato intendere che stava per incontrare Jane Alexander. Il secondo è stato Mirko Brunetti, al protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island il benvenuto è stato dato da tutte le donne del reality show, alcune delle quali lo avevano visto nel docu-reality. Alla fine è entrato Giampiero Mughini, accolto da Ciro e Giselda nel cortiletto del tugurio.

Grande Fratello: Mirko Brunetti di Temptation Island è un nuovo concorrente

Gli immuni e i nominati della puntata

Immuni

Angelica

Letizia

Heidi (scelta da Cesara Buonamici)

Nomination

Samira nomina Grecia

Letizia nomina Grecia

Anita nomina Valentina

Rosy nomina Grecia

Giselda nomina Grecia

Angelica nomina Grecia

Grecia nomina Valentina

Fiordaliso nomina Samira

Heidi nomina Giselda

Massimiliano nomina Grecia

Giuseppe nomina Fiordaliso

Ciro nomina Grecia

Vittorio nomina Samira

Paolo nomina Giselda

Alex nomina Valentina

Il conteggio dei voti porta quattro concorrenti al televoto: Rosy, Grecia, Samira e Valentina, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. La meno votata giovedì abbandonerà la Casa

Heidi Baci lascia il reality Show

Nella notte, Heidi Baci ha deciso di abbandonare il Grande Fratello. La ragazza non ha retto all'incontro con suo padre, il quale ha contestato la sua relazione con Massimiliano, giudicando l'attore troppo vecchio per lei e oppressivo. "Non ti riconosco più, non sei più tu. Quello che non riesco a sopportare è che non hai costruito un muro con una persona che ti ha stressata, qualcuno più grande di me", sono state alcune delle parole pronunciate dal signor Genti.