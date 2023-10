Grande Fratello: ecco i concorrenti che entreranno lunedì 16 ottobre

Alfonso Signorini, concludendo la decima serata del Grande Fratello, ha annunciato che nella prossima puntata, quella che andrà in onda lunedì 16 ottobre, nella casa più spiata d'Italia entreranno nuovi concorrenti. Ecco chi ha chiamato la produzione per smuovere le acque di un'edizione sonnolenta.

Come ogni anno, il Grande Fratello cerca di ravvivare l'atmosfera introducendo nuovi concorrenti nella casa di Cinecittà. Questa pratica, che è diventata una consuetudine, quest'anno si è trasformata in una necessità, considerando i bassi ascolti del programma. Nel prossimo episodio del reality show, scopriremo chi sono i nuovi volti che affolleranno la Casa.

Il primo annuncio sull'aggiunta al cast di nuovi protagonisti è stato fatto da Alfonso Signorini sulle pagine del settimanale Chi. "Sono contento che possiate trascorrere qualche ora spensierata grazie a questi ragazzi che giorno dopo giorno sono diventati dei volti sempre più familiari", ha scritto in risposta a una lettera di alcune fan bolognesi del programma. "La strada del Gf è ancora lunga, presto entreranno nuovi protagonisti e con loro nuove storie da raccontare e tante emozioni da vivere. Continuate a seguirci", ha aggiunto.

Ieri è stata confermata la data prevista per l'ingresso dei nuovi concorrenti: il 16 ottobre. Nel Grande Fratello dovrebbe entrare Giampiero Mughini. Il giornalista ed opinionista ha partecipato alla prima puntata del reality show spiegando che aveva dovuto rimandare l'ingresso nella casa per una serie di accertamenti medici.

La scorsa settimana, Alfonso Signorini ha proposto a Jane Alexander di partecipare al reality show. L'attrice, reduce da un faccia a faccia con Beatrice Luzzi, ha risposto: "Ci devo pensare", in queste ore avrà sciolto sicuramente la sua riserva.

Sembrerebbe che nella casa entrerà anche Jill Cooper, come anticipato da Davide Maggio sul suo portale. La personal trainer ha partecipato come insegnante a Saranno Famosi e a Pechino Express nel 2017, formando coppia con Antonella Elia.

In passato sembrava certo l'ingresso nella casa anche di Rosanna Fratello, ma il suo nome, ad oggi, sembra essere scomparso dai radar. Lunedì scopriremo se la cantante di 'Sono una donna, non sono una santa' entrerà a far parte del cast.