Gran Turismo: il cast del film Sony è stato completato con sei nuove aggiunte

Gran Turismo, il nuovo film di corse ispirato all'omonima serie di videogiochi, ha finalmente completato il suo cast con sei nuove aggiunte. La notizia è stata per la prima volta riportata e confermata da Deadline, che ha riportato tra i nomi confermati dalla produzione dell'atteso adattamento per il grande schermo del franchise, quelli di Max Mundt e Lindsay Pattinson.

Sembra proprio che il nuovo progetto cinematografico Sony e PlayStation Productions continui spedito per la sua strada. Fra le new entry del cast di Gran Turismo troviamo Max Mundt, Mariano González, Harki Bhambra, Lindsay Pattison, Théo Christine e Nikhil Parmar.

Le new entry lavoreranno accanto ai nomi già noti: Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou, Geri Halliwell-Horner, Daniel Puig, Maeve Courtier-Lilley, Emelia Hartford, Pepe Barroso e Sang Heon Lee.

Gran Turismo: Joseph Kosinski dirige il film

Il film di Gran Turismo, diretto da Neill Blomkamp da un'adattamento di Jason Hall e Zach Baylin, si basa sulla storia vera di Jann Mardenborough, un adolescente, giocatore del videogioco in questione, le cui abilità lo hanno portato a vincere una serie di competizioni Nissan per poi diventare un vero pilota professionista.

Il lungometraggio è atteso nei cinema a partire dall'11 agosto 2023.