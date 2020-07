Grace di Monaco: stasera su Rai Movie Nicole Kidman è Grace Kelly

Appuntamento regale stasera su Movie, alle 21:10, con il biopic Grace di Monaco, diretto nel 2014 da Olivier Dahan, con protagonisti Tim Roth, Milo Ventimiglia ma soprattutto una luminosissima Nicole Kidman nei panni di Grace Kelly.

Storia già nota quella che racconta, nel 1956, la decisione da parte della celebre star del cinema Grace Kelly di abbandonare una promettente e brillante carriera a Hollywood per sposare il principe Ranieri di Monaco. Sei anni dopo la celebrazione del matrimonio del secolo, la principessa si dibatte nel tentativo di conciliare il desiderio di tornare ad apparire sul grande schermo grazie a un ruolo offertole da Alfred Hitchcock e il suo ruolo di madre di due bambini, regnante su un principato europeo.

Grace di Monaco: Nicole Kidman in una foto promozionale con il regista Olivier Dahan

Inimitabile Grace Kelly, inarrivabile diva a cui solo un'altra divina come Nicole Kidman può provare a rendere giustizia sul grande schermo. E non che alla biondissima australiana manchi qualcosa, ma il sospetto è che il regista, così concentrato sulla forma della sua Grace, rinunci troppe volte al sentimento nel raccontare quella che, come tutte le storie che sembrano favole, è finita in tragedia.