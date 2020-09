Gotti - Il primo padrino: John Travolta racconta "l'esperienza inquietante" sul set

John Travolta ha indossato molti degli accessori di John Gotti, tra cravatte, gemelli e orologi, per le riprese di Gotti - Il primo padrino, l'attore ha apertamente dichiarato che l'esperienza più inquietante avvenuta sul set è stata quella di indossare il soprabito di Gotti.

Gotti - Il primo padrino: John Travolta e Stacy Keach in una scena del film

In alcune scene Travolta indossa il soprabito a scacchi di Gotti, ad esempio nelle scene di apertura e chiusura, l'attore, al termine delle riprese, ha dichiarato che quelle sono state le scene più surreali da girare perché, recitando, riusciva ancora a sentire l'odore della colonia di Gotti sul tessuto.

Gotti - Il primo padrino: John Travolta e Kelly Preston in una scena del film

Travolta ha ottenuto il ruolo perché la famiglia Gotti lo ha chiesto personalmente; i figli di Gotti, Victoria Gotti e John Gotti Jr., erano sul set durante la maggior parte delle riprese come consulenti. Hanno fornito alla produzione vari video di famiglia per aiutare il regista a dipingere un ritratto del padre che fosse autentico e fedele alla loro memoria.

Joe Pesci fu originariamente scelto come Angelo Ruggiero, l'attore in seguito ha intentato una causa da 3 milioni di dollari contro i produttori di Gotti - Il primo padrino per violazione del contratto. Nella causa ha affermato che dopo aver preso molto peso per interpretare al meglio il ruolo di Ruggiero, gli è stata offerta un'altra parte. Lo studio cinematografico in seguito ha patteggiato.