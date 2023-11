Gotham Awards 2023: Past Lives è il miglior film, premi per Anatomia di una caduta e Lily Gladstone

L'acclamato Past Lives, opera prima targata A24 della regista Celine Song, ha vinto il premio come miglior lungometraggio alla 33esima edizione dei Gotham Awards 2023, che si sono tenuti a Manhattan.

Al centro di Past Lives due amici d'infanzia profondamente legati (Greta Lee e Teo Yoo) che vengono separati dopo che la famiglia di Nora emigra dalla Corea del Sud. Vent'anni dopo, si ritrovano per una settimana fatidica mentre si confrontano con i concetti di amore e destino.

Killers of the Flower Moon Lily Gladstone ha portato a casa il premio per la Miglior Performance da Protagonista, curiosamente non per Killers of the Flower Moon, ma per The Unknown Country di Music Box Films, mentre Charles Melton ha vinto il premio per la Miglior Performance come Non Protagonista per May December di Netflix. Entrambe sono categorie neutre rispetto al genere.

La Palma d'Oro Anatomia di una caduta di Justine Triet si è portata a casa due dei premi principali, quello per il miglior film internazionale e per la migliore sceneggiatura, scritta da Justine Triet e Arthur Harari.

Il Breakthrough Director Award, premio per il regista rivelazione, è andato ad A.V. Rockwell per A Thousand and One, mentre Four Daughters del regista Kaouther Ben Hania ha vinto il premio come Miglior Documentario (discorso qui).