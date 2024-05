La star di Past Lives protagonista del nuovo horror di Louis Leterrier: la trama è agghiacciante

Secondo quanto riportato da Deadline, la star di Past Lives, Greta Lee, e quella di Bob Marley: One Love, Kingsley Ben-Adir, sono in lizza per recitare nel nuovo film horror fantascientifico diretto da Louis Leterrier intitolato 11817.

La descrizione del film parla di un horror moderno incentrato su "forze inspiegabili che intrappolano una famiglia di quattro persone all'interno della loro casa per un tempo indefinito. Mentre i lussi moderni e le cose essenziali per la vita o la morte iniziano a scarseggiare, la famiglia dovrà imparare a essere piena di risorse per sopravvivere e superare in astuzia chi - o cosa - li tiene intrappolati".

Leterrier dirigerà 11817 da una sceneggiatura di Matthew Robinson, di cui ha elogiato l'ottima stesura, affermando: "Matthew scrive commedie per Ricky Gervais, ma scrive anche film di Star Wars. È uno scrittore incredibile". Leterrier ha rivelato che la produzione sarebbe iniziata una volta completato il casting, e questo sembra essere il primo passo.

Le riprese inizieranno il 29 luglio e si protrarranno fino al 15 settembre. Il regista è anche produttore del film insieme a Thomas Benski e Omar Sy, la celebre star di Lupin e Quasi amici, attraverso la loro nuova società, i Carrousel Studios.

L'ultima regia di Leterrier è Fast X, e dovrebbe essere riconfermato anche per il prossimo capitolo della saga con Vin Diesel in uscita nell'aprile 2025.

Greta Lee è diventata celebre per aver recitato nel film Past Lives di Celine Song, che ha ottenuto due candidature ai Premi Oscar di quest'anno, venendo lodato sia da Martin Scorsese che da Christopher Nolan.