Gotham 5: Jeremiah in versione Joker nel nuovo teaser!

Gotham 5 concluderà la storia delle origini di Batman e il nuovo teaser della serie mostra Jeremiah in una versione molto simile al Joker. Il video condiviso online promuove infatti il finale della serie, che andrà in onda negli Stati Uniti il 18 e il 25 aprile, ed è totalmente dedicato al personaggio interpretato da Cameron Monaghan.

Nel teaser, intitolato J, il personaggio è ricoverato nell'Arkham Asylum dopo le drammatiche conseguenze del suo ultimo scontro con Bruce Wayne, ruolo affidato a David Mazouz. Jeremiah dice poi: "Mi sento come se fossi qualcosa di nuovo. Qualcosa di meraviglioso".

Il video lo svela quindi con un look simile a quello dell'iconico villain e mentre ride come un pazzo dopo essere stato ferito a una mano.

Nel finale dello show dovrebbe entrare in scena, tramite un flashforward, anche la versione adulta di Bruce, diventato Batman, dopo aver seguito per cinque stagioni proprio il percorso che lo porterà a diventare il Cavaliere Oscuro.

Ecco il video in cui si assiste alla trasformazione di Jeremiah e una foto che ritrae il look del personaggio:

Gotham 5: Cameron Monaghan in una foto promozionale della serie

La quinta stagione di Gotham è attualmente in onda negli Stati Uniti su Fox. In Italia la stagione andrà in onda sul canale Premium Action della piattaforma a pagamento Mediaset Premium a partire dal 5 maggio.