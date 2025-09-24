Gordon Ramsay porta su Apple TV+ Knife Edge: Per una Stella Michelin, la docuserie sui ristoranti

Apple TV+ ha presentato ufficialmente il trailer di Knife Edge: Per una Stella Michelin, la nuova docuserie prodotta da Studio Ramsay Global, la società di proprietà dello chef Gordon Ramsay.

La docuserie, condotta da Jess Burgess, co-fondatore di TopJaw e grande esperto di cucina e viaggi, debutterà il prossimo 10 ottobre in streaming sulla piattaforma di Apple TV+.

Il trailer di Knife Edge

La docuserie, composta da otto episodi, accompagna gli spettatori all'interno di un universo competitivo e affascinante come quello della ristorazione e dell'alta cucina.

Seguiranno chef e brigate di ristoranti che lottano con determinazione e passione per ottenere la loro prima, seconda o addirittura terza stella Michelin.

Il trailer della docuserie Apple TV+ mostra le prime immagini all'interno dei vari ristoranti nei quali verranno ambientate le puntate della prima stagione.

I ristoranti protagonisti di Knife Edge e il successo di Gordon Ramsay

Sono stati coinvolti locali iconici e innovativi in diverse parti del mondo, da New York (Coqodaq, The Musket Room, Nōksu), Chicago (Cariño, Esmé, Feld), nei Paesi nordici (Aure, Jordnær, Knystaforsen), nel Regno Unito (Caractère, House, Wilsons), in Messico (Em, Máximo), in Italia (Agriturismo Ferdy, Kresios) e in California (The Harbor House, Pasjoli, Pasta|Bar).

Knife Edge include rare interviste con ispettori anonimi e offre il punto di vista intimo di ciascuno chef: un percorso fatto di ambizione, pressioni e sacrifici, sempre alla ricerca della perfezione.

Prodotta per Apple TV+ da Studio Ramsay Global (Fox Entertainment), la docuserie vede Gordon Ramsay, Lisa Edwards e Morgan Roberts come produttori esecutivi. Famoso in tutto il mondo, Gordon Ramsay, chef pluristellato Michelin e volto televisivo globale, ha trasformato il suo nome in un brand internazionale di cucina e intrattenimento.