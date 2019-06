Good Omens: la risposta esilarante di Neil Gaiman e Netflix alla petizione

La risposta di Neil Gaiman e di Netflix alla petizione cristiana per cancellare Good Omens non si è fatta attendere. Lo scrittore fantasy ha preso sportivamente la richiesta lanciata dagli ultra religiosi "offesi" dallo show che vede un angelo e un diavolo collaborare insieme per salvare il mondo da una minaccia. Petizione che però ha sbagliato mira, visto che la serie in questione non è prodotta da Netflix bensì da Amazon Prime!

Di fronte alla petizione del gruppo Cristiano Ritorno all'Ordine, che si rivolge a Netflix chiedendogli di cancellare una serie Amazon perché rappresenta "un altro passo per far sembrare il satanismo normale, divertente e accettabile", Neil Gaiman ha twittato giocosamente: "Questo è troppo bello... Promettetemi di non dirglielo".

This is so beautiful... Promise me you won't tell them? https://t.co/thYTOG7GBE — Neil Gaiman (@neilhimself) June 19, 2019

Non è mancata neppure la divertente risposta di Netflix che dal suo account ufficiale ha scritto: "Promettiamo di non farlo più".

ok we promise not to make any more https://t.co/TRPux36kcX — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 20, 2019

A quanto punto neppure Amazon Prime poteva tacere. Ecco la sua esilarante controproposta: _"_Hey @netflix, cancelleremo Stranger Things se voi cancellate Good Omens."

Hey @netflix, we'll cancel Stranger Things if you cancel Good Omens. https://t.co/EJPmi9rL7g — Amazon Prime Video US (@PrimeVideo) June 20, 2019

La trama di Good Omens, scritta da Neil Gaiman e ispirata a un suo romanzo, vede l'approssimarsi della Fine del Mondo, il che significa che un Angelo viziato (Sheen) e un Demone sregolato (Tennant) che si sono appassionati alla vita sulla Terra sono costretti a creare un'inaspettata alleanza per fermare l'Apocalisse. Sfortuna vuole che abbiano perso di vista l'Anticristo, un ragazzino di 11 anni che, inconsapevole, è designato per dare inizio all'Apocalisse. I due saranno obbligati a imbarcarsi in un'avventura per ritrovarlo e cercare, così, di salvare il Mondo prima che sia troppo tardi. Qui trovate la nostra recensione di Good Omens.

Protagonisti dello show sono David Tennant e Michael Sheen, con loro Jon Hamm, Nick Offerman, Jack Whitehall, Miranda Richardson, Adria Arjona, Michael McKean, Anna Maxwell Martin, Mireille Enos. Benedict Cumberbatch dà voce a Satana e Frances McDormand è la voce di Dio.