Good Girls ottiene il rinnovo per una quarta stagione

Good Girls ha ottenuto il rinnovo per una quarta stagione da parte di NBC, come annunciato da un video realizzato dal cast, e tornerà quindi sugli schermi dopo aver dovuto concludere la terza prima del previsto a causa dell'impossibilità di tornare sul set.

L'ultima puntata per ora prodotta, l'undicesima, andrà quindi in onda sugli schermi americani il 3 maggio.

Good Girls, le cui prime due stagioni sono disponibili su Netflix, ha come protagoniste Christina Hendricks, Retta e Mae Whitman nel ruolo di tre madri in difficoltà economica che si ritrovano coinvolte nel mondo del crimine, spesso con conseguenze esilaranti. Nel cast ci sono anche Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett, Isaiah Stannard e Matthew Lillard.

Jenna Bans e Bill Krebs sono coinvolti come autori e produttori, mentre Michael Weaver è uno dei produttori esecutivi e registi delle puntate.

Good Girls si aggiunge quindi alla lista dei rinnovi del network che comprende gli show ambientati a Chicago, Law & Order, New Amsterdam, This Is Us, Brooklyn Nine-Nine e Superstore.