Good Girls: la serie è stata cancellata dopo quattro stagioni

Good Girls, la serie prodotta per NBC distribuita in Italia grazie a Netflix, è stata cancellata dopo quattro stagioni. I produttori non sono riusciti a ottenere un accordo con la piattaforma di streaming per quanto riguarda l'eventuale produzione di una quinta stagione.

La serie creata da Jenna Bans si concluderà quindi dopo gli ultimi cinque episodi inediti che arriveranno nelle prossime settimane sugli schermi americani. NBC e Universal Television, secondo quanto riporta il sito The Hollywood Reporter, avrebbero voluto proseguire la produzione dello show con star Christina Hendricks, Mae Whitman e Retta, ma non è stato raggiunto un accordo economico.

Good Girls ha come protagoniste Christina Hendricks, Retta e Mae Whitman nel ruolo di tre madri in difficoltà economica che si ritrovano coinvolte nel mondo del crimine, spesso con conseguenze esilaranti.

Nel cast ci sono anche Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett, Isaiah Stannard e Matthew Lillard.

Jenna Bans e Bill Krebs sono coinvolti come autori e produttori, mentre Michael Weaver è uno dei produttori esecutivi e registi delle puntate.