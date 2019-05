Good Girls 2, su Netflix in streaming da oggi!

Anche nell'ultimo giorno di maggio il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: a tornare in streaming oggi è Good Girls con la seconda stagione, protagoniste sempre Christina Hendricks e Retta di Parks & Recreation.

Good Girls è la storia di tre mamme che vivono in periferia e hanno problemi economici. Le tre decidono così di derubare il supermercato locale con una pistola giocattolo. Il manager riconosce una delle tre donne e la situazione si complica. Lo show è descritto come un "dramma infuso di commedia che mescola un approccio alla Thelma & Louise con un pizzico di Breaking Bad." Nel cast troviamo Christina Hendricks, Mae Whitman, Retta, Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett, Izzy Stannard e Matthew Lillard.

La serie è stata creata da Jenna Bans ed è stata molto gradita dalla critica, totalizzando nella prima stagioni il 60% di recensioni positive su RottenTomatoes, mentre la seconda, già disponibile su Netflix, ha addirittura il 100%! Una curiosità: Christina Hendricks e Mae Whitman condividono un personaggio in comune, ovvero Lois Lane. La Hendricks ha dato la voce al personaggio in All-Star Superman (2011), mentre la Whitman ha doppiato una versione più giovane del personaggio in un episodio di Le avventure di Superman (1996).

Good Girls 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.