Good Boy: l'horror con star il cane Indy arriverà presto in streaming anche in Italia

A poche ore dal debutto in anteprima italiana in apertura della XXXIII edizione del festival Alice nella città, che si svolgerà dal 15 al 26 ottobre a Roma, Good Boy, il film horror diretto da Ben Leonberg con star il cane Indy, ha ottenuto la distribuzione in Italia grazie a Midnight Factory, l'etichetta horror di Plaion Pictures.

Il lungometraggio è già stato accolto in modo positivo al SXSW Film & TV Festival, diventando in breve tempo un vero e proprio caso cinematografico.

L'accoglienza riservata all'horror

Good Boy, infatti, ha conquistato il pubblico e la critica e attualmente è a quota 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e si è imposto come uno dei film di genere più sorprendenti e originali dell'anno.

Per realizzarlo il regista Ben Leonberg, alla sua prima prova dietro la macchina da presa di un lungometraggio, ha lavorato per tre anni e con un budget molto ridotto, espandendo un corto che aveva realizzato in passato.

Il film è interamente raccontato attraverso gli occhi del cane Indy - il vero cane del regista che alcuni nominato agli Oscar 2026 - e costruisce un'esperienza di suspense inedita, dove la percezione animale diventa lente d'osservazione dell'orrore.

Good Boy: un momento del film

Il filmmaker ha raccontato: "E se il cane di famiglia fosse l'unico a sapere che la casa è infestata? Good Boy è il risultato di quella domanda. È un thriller paranormale concreto raccontato dal punto di vista di un cane, un compagno leale e quotidiano, spinto in circostanze straordinarie. In sostanza, Good Boy è una storia su come affrontare un'oscurità così universale da trascendere le specie e sulla terrificante domanda di cosa potrebbe accadere quando perfino il nostro più leale protettore percepisce qualcosa che noi non possiamo avvertire?"

La trama di Good Boy

Distribuito da Midnight Factory, Good Boy arriverà quindi molto presto su tutte le principali piattaforme streaming italiane per permettere ai fan di scoprire la storia di Todd, che si trasferisce in campagna con il suo fedele cane Indy. Il simpatico amico a quattro zampe, tuttavia, si rende ben presto conto che una forza sovrannaturale si annida tra le mura della nuova casa. Unico capace di avvertirla, solo Indy può impedire a questa inquietante presenza oscura di reclamare la vita di Todd. Perché un bravo cane protegge sempre chi ama... Anche da ciò che l'uomo non può vedere.