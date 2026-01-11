Il cane Indy, star di Good Boy, proclamato Miglior Attore agli Astra Awards

L'amico a quattro zampe del regista Ben Leonberg ha battuto star del cinema di grande esperienza nella categoria dedicata agli horror e ai thriller.

L'edizione 2026 dei premi Astra Film Awards entrerà nella storia per la vittoria di Indy, il cane che ha conquistato il pubblico e la critica con la sua performance in Good Boy, nella categoria come Migliore Attore.

L'adorabile star ha battuto una concorrenza di altissimo livello che comprendeva anche Ethan Hawke e Alison Brie.

Cosa racconta Good Boy

Il regista Ben Leonberg ha scelto il proprio cane come protagonista di Good Boy (di cui potete leggere la nostra recensione), proponendo sul grande schermo una storia a tinte horror raccontata proprio dal punto di vista dell'amico a quattro zampe di un umano alle prese con una presenza inquietante.

Good Boy: il protagonista a quattro zampe del film horror

Indy ha emozionato e convinto gli spettatori con la sua interpretazione emozionante e molto espressiva.

Il protagonista di Good Boy viene infatti ritratto mentre cerca di capire una situazione complessa e pericolosa e prova a proteggere l'umano che ama disperatamente.

La vittoria di Indy

Gli Astra Film Awards, arrivati alla loro nona edizione, hanno quindi proclamato Indy vincitore nella categoria Miglior Interpretazione in un film horror o thriller battendo Ethan Hawke, Alison Brie, Alfie Williams, Sally Hawkins e Sophie Thatcher.

Leonberg ha quindi realizzato un video dopo la vittoria, lodando il lavoro compiuto da tutti gli attori nominati e ricordando l'impegno e il talento di tutte le persone coinvolte nella realizzazione del film. Il regista ha ironicamente dichiarato: "Indy è onorato nell'accettare questo premio. Specialmente sapendo che è accanto a interpreti che non hanno nemmeno dovuto essere corrotti con dei dolcetti per centrare l'obiettivo".

Ecco l'adorabile video in cui Indy è ritratto accanto al prestigioso premio conquistato grazie alla sua memorabile interpretazione.