Da Gomorra a Fargo: Salvatore Esposito live oggi su Twitch ospite d'onore di Movieplayer

Salvatore Esposito, iconico Genny Savastano di Gomorra, sarà ospite di Movieplayer per The Interview, oggi alle 17:00 in live su Twitch.

Oggi in live su Twitch, alle 17:00, Movieplayer avrà il piacere di ospitare Salvatore Esposito nello spazio di The Interview. Al microfono di Valentina Ariete, l'interprete di Genny Savastano ci racconterà come sta vivendo il lungo addio al suo personaggio più famoso, ora che le riprese dell'ultima stagione di Gomorra sono iniziate.

La strada di Salvatore Esposito nel complesso mondo dell'entertainment è iniziata in quello che è ancora il modo migliore per iniziare qualunque percorso: studiando sodo. Prima presso la Scuola di cinema di Napoli per poi trasferirsi a Roma. L'esordio televisivo arriva nel 2013 con la serie Il clan dei camorristi, dove interpretava il ruolo di Domenico Ruggiero. Da lì in poi la strada si è spianata e il suo arrivo in Gomorra - La Serie nel 2014 è stato il trampolino di lancio definitivo.

Gomorra La Serie: Salvatore Esposito in una scena del nono episodio della quarta stagione

Il suo Genny Savastano ha avuto un arco narrativo e di trasformazione davvero esaltante, da impaurito e preda a terribile leader, tanto che durante un'intervista con Valentina Ariete per Movieplayer, Salvatore ha dichiarato che l'unica morte che vede per il suo personaggio è 'epica': "Vorrei che Genny fosse bruciato da un drago di Daenerys! Vorrei fare un super mash-up, anche perché ce lo vedrei Genny che prende il posto del Re della Notte. Genny sarebbe il Re e basta."

Il cinema, gli impegni internazionali (in Fargo 4, in onda il lunedì sera su Sky Atlantic, interpreta il malavitoso Gaetano Fadda), ma il cammino di Salvatore Esposito è ancora indissolubilmente legato a quello del suo amato/odiato Genny, ancora per altri 12 episodi, quelli che comporranno la stagione 5 di Gomorra, l'ultima per la serie tv italiana di maggiore successo.

Di come stia vivendo questa fase così intensa e particolare per la sua carriera, ci racconterà lui stesso nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) dalle 17:00, in compagnia di Valentina Ariete.