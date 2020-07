Gomorra: Donna Imma morta nella foto shock dal set della serie

Il make up artist di Gomorra ha pubblicato una foto di Donna Imma Savastano morta e stesa sul tavolo dell'obitorio: è un'immagine davvero inquietante del personaggio di Maria Pia Calzone.

Stasera su TV8 vanno in onda le ultime puntate della prima stagione di Gomorra, gli spettatori assisteranno alla morte di Donna Imma Savastano per mano degli uomini di Ciro Di Marzio detto l'Immortale. L'inquietante foto del personaggio interpretato da Maria Pia Calzone sul tavolo dell'obitorio è stata condivisa tempo fa su Instagram da Giulio Pezza, make up artist di Gomorra.

Sono bastate undici puntate a Maria Pia Calzone per caratterizzare uno dei personaggi più affascinanti di Gomorra - La Serie. Moglie di Don Pietro Savastano e madre di Genny, Donna Imma è morta nell'undicesima puntata di Gomorra, uccisa dagli uomini di Ciro Di Marzio detto l'Immortale. Giulio Pezza make up artist della serie basata sul libro di Roberto Saviano, ha pubblicato su Instagram una foto di Donna Imma sul tavolo dell'obitorio. Il trucco realizzato dall'artista romano rende l'immagine molto realistica e impressionante: nello scatto sono ben visibili le caratteristiche cicatrici post autopsia e si vede Pezza che sussurra qualcosa all'orecchio di Maria Pia Calzone. I due scherzano e l'attrice trattiene a stento una risata, ma il pallore del suo corpo ed i già citati segni rendono la foto veramente inquietante.

Giulio Pezza con il suo lavoro ha contribuito al successo di Gomorra rendendo realistiche alcune delle scene più cruente delle serie. I suoi make up hanno aiutato a caratterizzare alcuni personaggi, pensiamo al lavoro fatto per realizzare l'occhio di Sangueblu, il personaggio interpretato da Arturo Muselli che appare per la prima volta nella terza stagione.

Tra Giulio Pezza ed il cast di Gomorra si è stabilito un rapporto di massima fiducia e collaborazione, testimoniato dal fatto che l'artista romano ha lavorato anche con Marco D'Amore sul set de L'Immortale, il film spin off della serie.