Gomorra 5, per Marco D’Amore sarà "la migliore stagione"

Le riprese di Gomorra 5 potrebbero essere posticipate. A rivelarlo è Marco D'Amore, che in questi giorni sta lavorando alla sceneggiatura della quinta stagione e ne ha parlato a Repubblica.

Anche le riprese di Gomorra5 - La Serie sono a rischio, e potrebbero essere rinviate. Marco D'Amore, che si sta occupando della sceneggiatura della serie basata sull'omonimo libro di Roberto Saviano ha confessato che in questo momento nessuno sa cosa succederà "La situazione attuale ci permette di scrivere con più tempo, in genere mentre si girano le prime puntate si scrivono le ultime, stavolta saremo pronti".

Cosa vedremo nella quinta stagione, dopo la quarta stagione incentrata sui personaggi di Genny e Patrizia? L'attore che ha dato vita a Ciro l'immortale, una delle figure più iconiche della serie ha detto "È la più rischiosa: le prime quattro sono state un crescendo, con un racconto che sembrerebbe esaurito. Si deve lavorare il doppio per fornire una storia avvincente, dei personaggi in grado di restare. Vorrei che fosse indimenticabile perché la migliore di tutte. Sarà sorprendente, affascinante. Come dice uno dei personaggi, 'nun sapit che v'aspett'".