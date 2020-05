Gomorra 5, ecco quando inizieranno le riprese: "Sarà grandioso"

Gomorra 5 è attesissimo dai fan della serie tratta della serie, ma quando inizieranno le riprese? Tra luglio e settembre 2020, anticipa il produttore Riccardo Tozzi in un'intervista esclusiva per Deadline.

Al momento gli script della quinta stagione sono in fase avanzata di scrittura e per quanto riguarda la produzione "ci sarà molto su cui lavorare" - spiega Tozzi, riferendosi a tutti gli accorgimenti che la produzione dovrà intraprendere per lavorare in sicurezza. Marco D'Amore tornerà a dirigere i primi cinque episodi di Gomorra 5, mentre saranno diretti da Claudio Cupellini, uno dei registi storici della serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano. Inoltre, anche stavolta ci aspetta un episodio ambientato fuori dall'Italia.

Gomorra La Serie: Cristiana Dell'Anna e Salvatore Esposito in una scena del finale della quarta stagione

"Credo sarà grandioso" - anticipa Tozzi riguardo Gomorra 5 - Ogni volta abbiamo cercato di fare cose diverse, abbiamo trovato un'altra prospettiva speciale per raccontare questa quinta stagione. Sarà crepuscolare, oscura ed emozionante" E forse Gomorra 5 sarà l'ultima stagione, almeno così così sostiene il produttore, ma su questo ovviamente non c'è nulla di ufficiale.

Ricordiamo che dopo la conclusione della quarta stagione di Gomorra - La Serie, la scorsa estate, sugli schermi è arrivato il primo film spin-off della serie, L'immortale, diretto e interpretato da Marco D'Amore.