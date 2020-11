Gomorra 4, stasera su TV8 gli episodi 5 e 6: anticipazioni

Gomorra 4 torna stasera su TV8 alle 21:30, riportando in scena la lotta per il potere di Genny Savastano: le anticipazioni degli episodi 5 e 6.

Gomorra 4 torna stasera su TV8 alle 21:30, riportando sullo schermo colpi di scena, intrighi, faide e tradimenti. Gli episodi 5 e 6 saranno grandi prove di maturità per Patrizia, divisa tra obblighi "professionali" e una vita privata che sembra vicina a una svolta importante.

Le anticipazioni del quinto episodio, infatti, si aprono sulla relazione che lega sempre di più Patrizia a Michelangelo. Lui decide di presentarla in famiglia come la sua compagna, cosciente di provocare scandalo e malumori.

Nel frattempo una grossa partita di droga viene intercettata e sequestrata. Nonostante si offra di rimborsare tutti pagando il prossimo carico, Patrizia viene minacciata dai fratelli Capaccio che rivogliono immediatamente indietro il denaro già speso. Indecisa e in confusione, lei chiede aiuto a Genny Savastano, che si mostra comprensivo, scatenando però le ire di Azzurra.

Nel sesto episodio Nicola, braccio destro di Patrizia, decide di indagare sula partita di droga sequestrata, riuscendo a risalire fino ai traditori interni all'Alleanza che ora stanno rivendendo quelle stesse sostanze nelle strade della città.

Anche Michelangelo indaga e scopre che qualcuno ha ordinato l'omicidio di Patrizia, la donna che ama e che ora aspetta il suo bambino... Per fermare l'esecuzione sarà disposto a tutto.

A dirigere gli episodi della nuova stagione un team di cinque registi: Francesca Comencini, alla quale è affidata anche la supervisione artistica, Marco D'Amore, che dopo tre stagioni da protagonista della serie passa dietro la macchina da presa, altri due "esordienti" come Enrico Rosati e Ciro Visco, e Claudio Cupellini, veterano della serie.

Nata da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo best seller, il soggetto di Gomorra - La Serie è firmato da Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano. Sceneggiature di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino e Monica Zapelli. Direttori della fotografia: Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali