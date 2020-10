Gomorra 4, stasera su TV8 gli episodi 1 e 2: anticipazioni

Gomorra 4 approda per la prima volta in chiaro, stasera su TV8 alle 21:15, riportando in scena la lotta per il potere di Genny Savastano: le anticipazioni degli episodi 1 e 2.

Gomorra 4 arriva per la prima volta in chiaro, stasera su TV8 alle 21:15, riportando sullo schermo colpi di scena, intrighi, faide e tradimenti. Già negli episodi 1 e 2 la lotta per il potere è destinata a riaccendersi.

Gomorra: Salvatore Esposito in un momento del secondo episodio della quarta stagione

Le anticipazioni del primo episodio raccontano che l'uscita di scena di uno dei protagonisti, Ciro Di Marzio, alla fine della stagione precedente, apre a nuovi imprevedibili scenari tra le fazioni che si contendono il controllo del territorio. Ora gli affari di Genny Savastano a Napoli sono affidati a Patrizia (Cristiana Dell'Anna) che, dopo aver tradito e ucciso Scianel, è entrata di diritto tra le fila del clan Savastano. Insieme a Genny, per ristabilire un equilibrio tra le parti e mantenere la pace, faranno affidamento sui Levante, un ramo della famiglia legato a Donna Imma.

Nel secondo episodio i riflettori sono tutti puntati su Genny (Salvatore Esposito), l'unico superstite della dinastia dei Savastano, un personaggio che ha cambiato pelle innumerevoli volte, passando dall'essere il figlio immaturo di Don Pietro fino a diventare boss, marito e padre. Proprio per Azzurra (Ivana Lotito) e per il piccolo Pietro, sarà "costretto" a cambiare vita, con una famiglia da proteggere e un business da rifondare, dedicandosi all'attività di imprenditore e defilandosi in parte da quel mondo in cui suo padre lo aveva fatto crescere.

A dirigere gli episodi della nuova stagione un team di cinque registi: Francesca Comencini, alla quale è affidata anche la supervisione artistica, Marco D'Amore, che dopo tre stagioni da protagonista della serie passa dietro la macchina da presa, altri due "esordienti" come Enrico Rosati e Ciro Visco, e Claudio Cupellini, veterano della serie.

Nata da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo best seller, il soggetto di Gomorra - La Serie è firmato da Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano. Sceneggiature di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino e Monica Zapelli. Direttori della fotografia: Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali.