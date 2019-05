Gomorra 4: Genny Savastano e Sangue Blu ospiti di Cattelan a EPCC

Nella puntata di EPCC di stasera su Sky Uno arrivano Genny Savastano e Sangue Blu direttamente da Gomorra 4!

Genny Savastano e Enzo "Sangue Blu" divertiti allo stesso tavolo, a scherzare, a ridere - e a prendere torte in faccia - noncuranti di un passato che li ha visti più volte l'uno contro l'altro. Succede anche questo a EPCC, il late night show condotto da Alessandro Cattelan, che in vista dell'attesissimo finale della quarta stagione di Gomorra - La Serie ospiterà stasera in studio Salvatore Esposito e Arturo Muselli, per il quarto appuntamento col programma in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e sempre disponibile on demand.

Senza fare spoiler sull'epilogo delle vicende dei nuovi episodi (in onda domani, venerdì 3 maggio, su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV), le due star della serie originale Sky racconteranno al padrone di casa di E poi c'è Cattelan un po' di backstage delle nuove puntate, del loro rapporto con gli altri attori nel cast, le gaffe e le situazioni più imprevedibili e curiose accadute sul set. Spazio anche per una divertente sfida a tema "gomorrese", in cui Alessandro testerà la conoscenza dei due ospiti dei più improbabili soprannomi dei personaggi secondari della serie.

Ecco un video in anteprima:

Ma la puntata di stasera vedrà in studio anche un terzo ospite, che a sorpresa siederà alla scrivania di Alessandro Cattelan per sottoporsi a un'intervista su vita e carriera. Amato, rispettato e tenuto in altissima considerazione non solo sul lavoro ma anche sui social network, l'ospite giocherà col conduttore a Guess my hater, una sorta di Indovina chi? in cui verranno letti alcuni dei più coloriti insulti ricevuti online dai due e gli sfidanti dovranno indovinare chi fra loro è il destinatario di quelle "alate" parole.