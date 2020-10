Gomorra 4: di chi sono gli abiti di Genny Savastano?

In Gomorra 4 il boss Genny Savastano cambia il suo abbigliamento: il personaggio di Salvatore Esposto indossa abiti firmati al posto dei giubbotti borchiati visti nin precedenza. Genny nella nuova stagione indossa abiti di Ermenegildo Zegna.

Gomorra4

Nell'ultima stagione di Gomorra - La Serie Genny Savastano, dopo la morte di Ciro Di Marzio, decide di cambiare la sua vita: il boss si trasferisce a Roma per provare a entrare in un nuovo mondo, un nuovo business. La svolta di Genny è evidenziata dal suo nuovo guardaroba: Genny abbandona i giubbotti borchiati delle tre stagioni precedenti per indossare abiti firmati che non lo facciano sfigurare con i suoi nuovi interlocutori.

Nelle note alla quarta stagione della costumista Susanna Mastroianni si legge: "Mai come quest'anno i nostri protagonisti cambiano radicalmente e alle loro evoluzioni interiori segue necessariamente un forte cambio d'immagine. Genny abbandona la sua corazza di pelle e borchie per nascondersi dietro completi eleganti e giacche su misura".

Gomorra: Salvatore Esposito in una scena del secondo episodio della quarta stagione

Gli abiti indossati da Genny Savastano in Gomorra 4 sono stati disegnati da Alessandro Sartori, direttore artistico di Ermenegildo Zegna. Sono capi esclusivi realizzati attraverso il servizio Su Misura di Ermenegildo Zegna: ogni capo è personalizzato con il nome di Genny Savastano ricamato a mano. Per le occasioni più formali sono stati disegnati abiti monopetto tre pezzi sui toni del grigio e camicie bianche o azzurre. Genny inoltre indossa in questa stagione trench, chinos e maglioni girocollo nei toni dell'azzurro e del tabacco per il tempo libero. Il look è completato con accessori, scarpe e cinture in morbida pelle di vitello e gemelli personalizzati.

Susanna Mastroianni commentando le scelte fatte ha detto: "questa quarta stagione racconta molti mondi nuovi, spesso assai distanti dal classico immaginario di Gomorra. E vestire le figure che li animano è stata una vera e propria sfida, perché si è trattato d'innovare, rimanendo però fedeli all'iconografia della serie