Gomorra 4: i primi due episodi in anteprima al The Space Cinema Moderno di Roma

Gomorra 4 debutterà sugli schermi di Sky il 29 marzo, ma i fan potranno vedere in anteprima i primi due episodi nella serata di lunedì grazie a un evento organizzato da The Space Cinema Moderno di Roma.

Alla serata parteciperanno anche alcuni membri del cast che saranno presenti in sala per la gioia dei presenti che, se in possesso di The Space Pass, potranno ricevere l'invito esclusivo per accedere alla proiezione in progeramma alle ore 19.00.

Gomorra - La Serie è tratta dall'omonimo best seller scritto da Roberto Saviano ed è diventato un vero e proprio fenomeno televisivo, ottenendo un successo internazionale.

La quarta stagione dello show debutterà poi su Sky Atlantic venerdì 29 marzo alle 21.15: Genny Savastano, Patrizia Santoro, Enzo Villa Sangue Blu, Valerio Misano 'o Vucabulà e Azzurra Avitabile torneranno sullo schermo con dodici nuovi episodi che da Napoli porteranno i protagonisti direttamente a Londra ma non solo.

Tra i registi ci saranno Francesca Comencini, regista dei primi 4 episodi e alla supervisione artistica, Claudio Cupellini (regista degli ultimi due episodi della precedente stagione), l'attore Marco D'Amore (regista del quinto e del sesto episodio), Enrico Rosati (settimo e ottavo episodio), aiuto regia delle prime tre stagioni e regista di GomorraVR - We own the streets, e Ciro Visco, anche lui aiuto regia nelle prime tre stagioni nonché regista del nono e decimo dei nuovi episodi.

La nuova stagione di Gomorra, da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo (edito da Arnoldo Mondadori Editore), è una produzione Sky, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film.