Gomorra 3, stasera su TV8 gli episodi 9 e 10: anticipazioni

Stasera su TV8 alle 21:30 torna Gomorra 3, la stagione che ha cambiato tutti gli equilibri della serie SKY, e prima d'ora mai trasmessa in chiaro. Gli episodi 9 e 10 mostrano Genny in grandi difficoltà: solo Patrizia sembra ormai meritare la sua fiducia.

Le anticipazioni del nono episodio, intitolato Giuda!, lasciano già presagire che gli equilibri potrebbero cambiare in fretta, ancora una volta, e far pendere la bilancia non più dalla parte del Savastano. Dopo gli ultimi avvenimenti, Ciro tratta con O'Stregone per chiedere un armistizio. I Confederati sono costretti a concedergli ciò che chiede, ma avanzando delle pretese a loro volta.

Nel decimo episodio, dal titolo La creatura, Genny sembra ormai sotto scacco e tutto ciò che può fare è mandare Patrizia dai Confederati per capire quali sono le loro condizioni. Mentre aumenta il divario tra lui e Ciro, Azzurra cerca un modo per allontanarsi da suo padre, cosciente che è quella la sola via possibile per salvare la propria famiglia.