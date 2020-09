Gomorra 3: Genny picchiato da Don Avitabile, i retroscena "sottozero"

Gianfranco Gallo ha raccontato la scena di Gomorra 3 in cui nei panni di Don Avitabile pesta a sangue Genny Savastano: è stata girata con la temperatura a tre gradi sotto zero

Gianfranco Gallo racconta i retroscena della scena di Gomorra 3 girata a tre gradi sotto zero quando Genny Savastano viene picchiato dai suoi uomini: il personaggio interpretato da Gianfranco Gallo è Don Giuseppe Avitabile il "nuovo cattivo" della terza stagione della serie ispirata al bestseller di Roberto Saviano.

Gomorra: Ivana Lotito e Gianfranco Gallo in una scena del penultimo episodio

Gianfranco Gallo è un attore napoletano con una grande carriera teatrale, si è concesso raramente al pubblico della televisione, in Gomorra ha debuttato nella seconda stagione dove interpreta Don Giuseppe Avitabile, un uomo d'affari che diventerà il suocero di Genny Savastano. Don Giuseppe e Genny si conoscono quando il personaggio di Salvatore Esposito va nella capitale per affari e si innamora di Azzurra che in seguito sposerà.

Nella quarta puntata della terza stagione di Gomorra - La Serie c'è il pestaggio di Genny per mano del suocero. "La concentrazione nel Cinema è tutto", dice Gianfranco Gallo che poi descrive la situazione ambientale ed il suo abbigliamento: "Meno 3 gradi, notte, la camera attaccata addosso, cento persone intorno, le ginocchiere che non si vedranno ma che tu sai di avere, la tuta termica sotto ai vestiti, la mano sempre allo stesso posto per il controcampo"

Gli attori di Gomorra ci hanno insegnato che nelle scene dei pestaggi bisogna calibrare i colpi evitando di far male al proprio collega: "attenzione a non far male all'altro attore, le battute da ricordare e cercare di essere Avitabile per non pensare che stai recitando una scena madre. Adoro il Cinema", racconta Giuseppe Gallo descrivendo l'adrenalina che ha provato a girare questa scena.

Genny viene picchiato nel finale della puntata, quando finisce in un'imboscata tesagli dagli uomini del suocero. Dopo averlo il pestaggio, Avitabile lo informa di aver ucciso il suo fornitore di droga honduregno e di aver denunciato anonimamente alla finanza le sue società. I suoi fondi sono bloccati e Avitabile minaccia di ucciderlo nel caso tentasse di vedere Azzurra e il figlio.