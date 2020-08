Gomorra 2, stasera su TV8 gli episodi 5 e 6: anticipazioni

Gomorra 2 torna stasera su TV8, alle 21:30, con gli episodi 5 e 6, che vedranno l'inasprirsi della guerra tra Ciro e i Savastano. Il canale in chiaro di SKY trasmetterà tutte le 4 stagioni della serie cult andate in onda fino a questo momento, in attesa della quinta, probabilmente in arrivo nel 2021.

Nelle anticipazioni del quinto episodio, intitolato Occhi negli occhi, il pericolo si fa sempre più incombente per tutti i partecipanti a una guerra senza esclusione di colpi.

Don Pietro si sente umiliato come uomo e come capofamiglia e si sfoga con Patrizia, ormai diventata sua confidente. Ciro si prepara all'incontro con Genny chiedendo a una terza parte, il boss don Aniello, di fare da garante mettendosi in contatto con il padre di Azzurra, boss residente a Roma e vicino alla figura di Genny. Ma lui non starà certo a guardare.

È il momento di stringere nuove inaspettate alleanze, di tramare e fare doppi e tripli giochi, di tradire anche i legami di sangue.

Nel sesto episodio, o' Track, Don Pietro e i suoi uomini sono furiosi. Il clan Savastano è ormai preda di divisioni e rancori.

Patrizia e don Pietro partono insieme per incontrare Genny a Roma. Quest'ultimo spiega a don Pietro i motivi per cui non ha voluto uccidere l'Immortale. Genny vuole evitare l'ennesima sanguinosa guerra che porterebbe a una destabilizzazione, e prova a ottenere quella fiducia che il padre non gli ha mai manifestato. Don Pietro decide quindi di dare una chance al figlio e accetta le condizioni che Genny ha stabilito nell'incontro con Ciro.

Ma Ciro non si accontenta, sa che non può sottovalutarli e decide di sferrare un altro ferale colpo. Il suo piano per indebolire ulteriormente il vecchio Re passa dalle piazze dello spaccio: togliere un rione ai Savastano sembra un'impresa alla sua portata.