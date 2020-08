Gomorra 2: l'omicidio di 'o Nano ispirato a quello di Gaetano Marino

Molti degli episodi raccontati in Gomorra 2 sono ispirati a fatti di cronaca realmente accaduti. Nell'ottavo episodio della seconda stagione della serie l'omicidio di Rosario 'o Nano avviene sul litorale laziale come quello di Gaetano Marino, ucciso sul lungomare di Terracina.

Rosario Ercolano detto 'O Nano in Gomorra - La Serie è interpretato dall'attore napoletano Lino Musella. Rosario è il braccio destro e amico fraterno di Ciro Di Marzio, durante la seconda stagione della serie questo legame di 'fratellanza' tra i due viene sottolineato molte volte. Dopo la morte di 'o Principe molti pensano che l'uomo sia stato ucciso da 'o Nano. Ciro per proteggerlo lo manda sul litorale laziale dove Rosario Ercolano viene ucciso sulla spiaggia da due sicari davanti alla moglie e alla figlia.

Gomorra 2: Marco D'Amore in una scena della seconda stagione

La morte de 'o Nano è ispirata a quella di Gaetano Marino, conosciuto nell'ambiente come Genny 'o McKay, uno degli esponenti più importanti del clan degli Scissionisti di Secondigliano. Gaetano Marino fu ucciso sul lungomare di Terracina il 23 agosto del 2012 - esattamente 8 anni fa - davanti al lido balneare Serenella. 'o Nano viene ucciso come Gaetano, fratello di Gennaro Marino a cui è ispirato il personaggio di Ciro di Marzio, la 'fratellanza' tra i due personaggi viene confermata con questo singolare intreccio scelto degli autori.

Non finisce qui: nella settima puntata di Gomorra 2 compare in una piccola scena un bambino, si chiama Nicola ed il figlio di Gaetano. Non è l'unico caso legato alla presenza di un figlio del boss in televisione, come ha spiegato Roberto Saviano dalle pagine di Repubblica. Lo scrittore in un articolo raccontò che Mary - la figlia del boss - il 29 dicembre del 2010 venne invitata a chiudere la trasmissione di Capodanno Canzoni e Sfide e il padre sedeva in prima fila. Gaetano era sposato con Tina Rispoli, che nei primi mesi del 2019 ha sposato il cantante neomelodico Tony Colombo con una cerimonia che ha suscitato moltissime polemiche.