Goliath: la prima immagine della quarta e ultima stagione, dal 24 settembre su Prime Video

Goliath: la prima immagine di Billy Bob Thornton nella stagione 4

Amazon Prime Video ha annunciato oggi che la quarta e ultima stagione della famosa serie Amazon Original Goliath, che ha per protagonista il Premio Oscar e vincitore di un Golden Globe Billy Bob Thornton, sarà disponibile dal 24 settembre su Prime Video in più di 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Nell'ultima stagione Billy ritorna alle sue radici di avvocato al seguito di Patty (Nina Arianda) che ha preso un incarico in un prestigioso studio legale a San Francisco. Insieme cercheranno di smantellare uno dei più grandi "Golia" d'America: l'industria degli oppioidi. Mentre Billy affronta il suo dolore cronico e Patty non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione di essere stata usata, la loro lealtà sarà messa alla prova, mettendo a rischio la loro collaborazione. In un mondo in cui il denaro può comprare tutto, persino la giustizia, dovranno rischiare tutto per fare ciò che è giusto.

Nel cast di Goliath troviamo Billy Bob Thornton, Nina Arianda, Tania Raymonde, Diana Hopper, Julie Brister, Bruce Dern, Brandon Scott, Jena Malone e J.K. Simmons.

Goliath è prodotto da Amazon Studios e ha per executive producer Lawrence Trilling, Geyer Kosinski e Jennifer Ames & Steve Turner.